曾俊華支持香港重搞夜市　但要有天時地利人和

▲ 曾俊華認為，夜市要有天時、地利、人和先至搞得起。(資料圖片)

財政司司長陳茂波早前話，短期內，要和業界合力搞活搞旺本港夜市。前財政司司長曾俊華今日話，支持香港「搞番」夜市，但認為夜市，「要有天時、地利、人和先至搞得起。」何謂天時、地利、人和？他解釋，即是「要有合適地點、寬鬆一些的政策，讓民間自己發揮多些創意，先至會有生命力，先至會有人氣。」

曾俊華今日在社交平台表示，一場疫情，加上串流平台的迅速發展，似乎改變了香港人的夜蒲習慣，依家大家都習慣早回家，街上很多食肆店舖，夜晚十點就「閂門」，連以前人來人往的女人街都冷清不少，大歎可惜。

▲ 曾俊華指，入夜之後的女人街就很少人。(曾俊華fb圖片)

以前香港是「不夜城」，大家都習慣去夜街，曾俊華也不例外。他「話當年」，稱記得有段時間住在何文田衛理苑公務員宿舍，和太太有時會等對仔女睡覺後，就拍拖去行下夜街，「有時會行去油麻地廟街，冬天就最愛食個熱辣辣、香噴噴的臘味煲仔飯、或者去食很有鑊氣嘅小炒。有時就會去女人街附近行下，買下日用品，然後睇場午夜場。」他稱，自己在旺角很多間戲院，好似金聲、百老匯等，都留下了不少腳毛。他提到，以前在開場前，戲院門口都熱鬧到不得了，有好很多美食賣，熱蔗、燒魷魚，魚旦仲有牛雜，「同太太都好鍾意拮番兩串先入場。」

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