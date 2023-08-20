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【打擊毒品】海關破兩宗藏毒案拘1男2女　分別檢獲100萬元可卡因及400萬元大麻

社會 18:04 2023/08/20

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（左起）海關毒品調查科調查主任黃如意、海關毒品調查科高級調查主任林子權（黃傑偉攝）

海關毒品調查科昨日（19日），在香港國際機場偵破2宗體內藏毒及行李藏毒販毒案件。檢獲1.3公斤懷疑可卡因及16.5公斤懷疑大麻花，市值500萬元，行動中拘捕1男2女，年齡介乎27至34歲。

海關毒品調查科高級調查主任林子權指，海關機場科人員昨日凌晨根據風險評估，揀選一名由塞拉利昂自由城、經迦納阿克拉、經卡塔爾多哈到港34歲女遊客進行清關。關員在女子身上檢獲懷疑可卡因，於是以販運危險藥物罪名將女子拘捕及送院檢驗，被捕人於送院期間再排出少量懷疑可卡因，直至今日3時被捕人已排出88粒共重1.3公斤懷疑可卡因，估計市值100萬元。

海關毒品調查科調查主任黃如意指，第2宗案件於昨日，海關機場科人員向2名由泰國曼谷到港一男一女旅客進行清關，二人寄艙行李在X光顯影下影像異常，關員打開行李發現，有以真空膠袋包裝再以銀色紙包裹，仿效地道食品包裝內藏懷疑大麻花，行動中檢獲16.5公斤懷疑大麻花市值400萬元。隨即以販運危險藥物罪名拘捕一名27歲報稱自由工作者女子，及一名30歲報稱廚師男子。調查發現2人早前從香港同行出發往泰國曼谷，於昨日再折返香港。被捕人將於明日（21日）在西九龍裁判法院提堂。

海關指，自從2月全面通關後，訪港旅客有所增加，海關發現販毒集團以航空旅客販毒案件有上升，海關即時調整執法策略加強從源頭打擊，阻截毒品流入本地市場。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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