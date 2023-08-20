【襲警拒捕】深水埗通緝男遇查「鉸剪腳」襲警　市民合力制服落網

▲ 深水埗通緝男遇查「鉸剪腳」襲警。

深水埗發生襲警案。警方昨日（19日）近7時在深水埗荔枝角道312號對開巡邏期間，發現一名48歲男子為被通緝人士，遂準備將其拘捕，惟該男子懷疑情緒激動，並以手襲擊2名警員。警員向該男子發出口頭警告不果，遂以胡椒噴霧將其制服。

從網上流傳影片可見，一名綠衣男子以「鉸剪腳」將一名警員按倒在地，另一名警員則在旁嘗試制服男子，並以胡椒噴霧多番噴向該名綠衣男子。惟綠衣男子仍奮力掙扎，警員當即以對講機請求增援，指「電台，要幫手」。

即睇事發經過：

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而此時在周圍圍觀的市民則紛紛上前援助，4名男途人各自控制該名男子的四肢，直至警方增援人員到場為男子鎖上手銬才離開。

經初步調查，該名48歲男子涉嫌襲擊警務人員、拒捕被捕，他同時為被通緝人士，現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。

被捕人腿部擦傷，而2名警員則分別眼、手及頭受傷，均清醒送往明愛醫院治理。

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記者：黃穎津