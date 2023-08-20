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【香港小姐】東張女神何沛珈騷蛇腰　多功能小花演戲主持樣樣掂【多圖】

娛樂 19:21 2023/08/20

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

東張女神何沛珈（Roxanne）一向身材超fit，今日（8月20日）更在個人IG上載3張黑白型格照片，相中的她盡騷蛇腰，而且有具肌肉線條，可見操練而修身，不是只靠「唔食嘢」，可說性感得來充滿型格，何沛珈並寫：「The body achieves what the mind believes #letsgo」

她的好姊妹李芷晴（Stephanie）忍不住留言道：「靚靚」，而何沛珈回應：「影番輯🔥❤️」不過一眾粉絲應該想二人齊拍寫真派福利。

【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評　棄當護士選港姐成東張女神【多圖】

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受TVB力捧上位

不過，想fit「冇得偷懶」，何沛珈在今日IG以story方式上載做運動的短片。其實，她早前在《東張西望》到沙田顯徑邨後山採訪大規模僭建事件，好她為到現場跨過欄杆又爬山，身手敏捷，同時觀眾亦讚她表現夠敬業。

搏命何沛珈近年的確受力捧，自去年在《香港小姐再競選》奪冠兼獲「更上鏡小姐」成雙料冠軍後，工作機會愈來愈多，而且她勝在「多功能」，可以演戲又可當主持甚至司儀。

她除本身主持《東張西望》及參演《愛‧回家之開心速遞》外，之前與李芷晴齊主持旅遊節目《請1日假去旅行》、做《明愛暖萬心》司儀，近日參演劇集《寵愛Pet Pet》，此外還有未播出的痞子無間道》及《新聞女王》等劇集。

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棄當護士做藝人

連獲曾志偉加持，早前帶她帶亮相內地網紅「瘋狂小楊哥」直播，何沛珈亦感激知遇之恩指，入行3年期間，感謝曾志偉及各監制給機會，形容：「自己還一世都還唔晒，為報答佢哋，只有努力再做好啲。」

現年27歲的何沛珈在2019年畢業於中文大學醫學院那打素護理學院（護理系），曾在聖德肋撒醫院擔任註冊護士，在2020年參加香港小姐轉行當藝人。

她在2021年於台慶的「新人演員追夢」環節中，提到自己在港姐最後五強時嚎哭是因想起媽媽生前的話，在首天拍劇後拿着造型照趕去醫院見媽媽最後一面。

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孝順乖女錫家人

而她在去年於《香港小姐再競選》成雙料冠軍曾接受TOPick訪問時，被問到獎是否對亡母終有交代？

當時Roxanne一度哽咽稱：「嗯，我咁感觸原因都係因為佢......終於可以攞個獎送畀佢。依家終於還到佢一個心願，亦都圓咗我一個夢。未來繼續抱唔太貪心嘅諗法繼續進步，佢都會為我驕傲。」

孝順女何沛珈在8月1日生日，其今年生日願望是父親身體健康，實在十分乖女。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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