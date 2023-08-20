【醫護流失】盧寵茂：年輕醫生考獲專科資格便離職　需考慮員工專業發展及滿足感

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醫管局疫情復常後積極到海外搶人才，先後到過英國及澳洲。醫務衞生局局長盧寵茂表示，已向110人發出有條件聘書，66人已經面試；澳洲則已有約20人完成面試，期望第一批人手於9月來港。他表示，人數雖然不多，不過醫護人手有回流跡象。

盧寵茂於一個電台節目中表示，超過一半醫生投入私人醫療市場，服務全港約13%人口；反之公營醫院要照顧餘下近九成病人，但醫生人手僅為全港醫生不足一半。他表示，愈來愈多年輕醫護人員有到私營市場的想法，而這種氛圍於近10年愈來愈濃烈。

以往公立醫院醫生至少升任至顧問醫生、50歲以上方會離職，惟目前很多40多歲的副顧問醫生已有意離職，最近離職最多的醫生，年齡更只介乎30至39歲，出現年輕醫生考獲專科資格便離職的趨勢，相信移民潮是其中一個原因，但認為當中亦有其他原因。

盧寵茂表示，從經濟回報而言，私人市場絕對有優勢，很難靠工資作為競爭的方法。他認為應考慮員工專業發展，以及工作上的滿足感。至於日後是否規定醫生於考獲專科資格後需於公營醫院服務一定年期，盧表示自己「舉腳贊成」，但認為立法規定屬極端的方法。

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責任編輯：陳展棋