【傷健共融】紅十字會7月起開展90周暑期實習計劃　協助身體弱能學生投身職場

為協助身體弱能學生投身職場,香港紅十字會於今年7月開展為期3至5周、共90小時的暑期工作實習計劃,轄下3間特殊學校共11名中四至中六及離校學生參與,體驗工作實況。會方認為計劃有助學生適應未來職場生活,為將來投身社會作好準備。其中行動不便、以輪椅代步的中四男生藉此學到與同事相處及溝通技巧,認為有助融入工作環境。

特殊教育及復康服務主管尹慧玲表示,身體弱能學生面對身體殘障,踏出社區存在困難,因此會方希望為他們提供實習機會,幫助他們認識工作的實際運作,並了解出社會工作會遇到的問題,包括社會文化、與人相處及溝通技巧、工作應有的態度等。她認為計劃有助學生更容易適應未來職場生活,為將來投身社會作好準備。

中四男生甄杰豪行動不便,須以輪椅代步,獲安排在紅十字會物品專門店擔任後勤工作,包括盤點貨物、點算人流及製作海報等。他表示,自己本身對設計及製作影片感興趣,會上網自學有關電腦軟件,並樂於「跳出框架思考」(think out of the box),因此對製作海報這項工作最感興趣。

甄杰豪亦指,自己在製作海報時,會採用少字、多圖的設計風格,着重引導消費者,因此有機會會就創作與人爭辯。但他表示,過程中明白到與同事溝通須調整語氣及態度,形容為「具潤滑油作用」,有助緩和氣氛;同時須多主動與同事交流,以改善關係,有助融入工作環境。他日後冀從事具創造性的行業,如平面設計師,故表示會將是次實習機會,當作一種體驗。

另一位行動不便,須以手杖輔助走路的中五女生何婷婷則負責舉辦社區活動,及進行日常文書處理、影印工作,她表示曾為不同興趣班製作報名表、為參加者點名,包括「和諧粉彩」繪畫班、護手霜製作班等,從中接觸到不同階層人士,包括低收入人士,認為體驗有趣。她亦表示,獲紅十字會教授化妝、打扮技巧,令她對未來投身職場的信心大增,日後或會化淡妝上班。

