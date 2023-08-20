【醫委會聆訊】涉非禮3名女醫生環抱兼摸胸　麻醉科醫生被判停牌6個月

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醫務委員會今日進行紀律研訊，註冊醫生何建明被指在2007年至2017年期間，在北區醫院手術室不恰當及未經同意地觸摸3名女下屬，包括拍打胸部、從後擁抱她們等，涉及5項從事猥褻行為罪。醫委會今日裁定何3項紀律指控成立，判處從普通科醫生名單除名6個月、4個月和4個月，同期執行。

委員會於2019年8月中接獲北區醫院行政總裁信函，稱新界東聯網部分醫生投訴何涉及職場性騷擾，內部調查結論是何觸摸對方身體不同部位及擁抱等指控成立。

案情指，何涉在2007年12月5日在手術室中涉多次不恰當地拍打其中一名女醫生的乳房。亦於2010年於辦公室及手術室中，指導另一名女醫生時，分別從後擁抱及以手快速掃過其胸部。及後亦於，2016年至2017年期間，多次與一名女醫生交談其間將手借故放在其背部。

醫委會裁定何其中3條罪名成立。醫委會指，何當時是3女的主管，做法明顯是濫用他在醫管局內的地位，決定分別判何停牌6個月、4個月及4個月，同期執行。

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責任編輯：陳展棋