【入樽機】入樽機先導計劃延長一年　一樽一亳維持不變

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本港現時全港有120部入樽機收集飲品膠樽，每個回贈金額0.1元。環保署表示，決定延長現有入樽機先導計劃一年，並於本月批出價值8700多萬元的新合約，入樽機數不變，承辦商更換新一批入樽機，並增加防盜、防騙津貼，並增加容量，料每年收集逾4000萬個膠樽。。

先導計劃回贈水平經考慮一籃子因素後而訂，包括本地可回收物的市場價值、本地私人機構推出的膠樽回收項目、公眾反應及可能引致欺詐行為的誘因等。為平衡使用方便程度及每次等待時間，每個電子支付平台帳戶透過入樽機回收塑膠飲料容器並取得回贈的數量亦維持每天30個。

合約要求承辦商須提供更優化的入樽機服務，包括提高入樽機處理速度、增加日常膠樽的收集、入樽機的維護和清潔頻率，以及縮短緊急維修的完成時間等。發言人稱，第三期先導計劃要求承辦商必須於入樽機設置物體運動感應功能，以檢測物體進入接收通道後是否有異常運動，從而防止有人從通道取回已接收的容器騙取回贈。入樽機亦須安裝外部閉路電視以阻嚇濫用。

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責任編輯：陳展棋