  • 29°C
香港時間 : 2023820日 (週日) 22:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【入樽機】入樽機先導計劃延長一年　一樽一亳維持不變

社會 21:51 2023/08/20

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

(資料圖片)

本港現時全港有120部入樽機收集飲品膠樽，每個回贈金額0.1元。環保署表示，決定延長現有入樽機先導計劃一年，並於本月批出價值8700多萬元的新合約，入樽機數不變，承辦商更換新一批入樽機，並增加防盜、防騙津貼，並增加容量，料每年收集逾4000萬個膠樽。。

先導計劃回贈水平經考慮一籃子因素後而訂，包括本地可回收物的市場價值、本地私人機構推出的膠樽回收項目、公眾反應及可能引致欺詐行為的誘因等。為平衡使用方便程度及每次等待時間，每個電子支付平台帳戶透過入樽機回收塑膠飲料容器並取得回贈的數量亦維持每天30個。

合約要求承辦商須提供更優化的入樽機服務，包括提高入樽機處理速度、增加日常膠樽的收集、入樽機的維護和清潔頻率，以及縮短緊急維修的完成時間等。發言人稱，第三期先導計劃要求承辦商必須於入樽機設置物體運動感應功能，以檢測物體進入接收通道後是否有異常運動，從而防止有人從通道取回已接收的容器騙取回贈。入樽機亦須安裝外部閉路電視以阻嚇濫用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

 

 

相關文章

【襲警拒捕】深水埗通緝男遇查「鉸剪腳」襲警　市民合力制服落網
今日 18:33
【襲警拒捕】深水埗通緝男遇查「鉸剪腳」襲警　市民合力制服落網
【謀殺案】2男子北角海傍爭位釣魚　其中一人墮海亡
今日 20:39
【謀殺案】2男子北角海傍爭位釣魚　其中一人墮海亡
【醫護流失】盧寵茂：年輕醫生考獲專科資格便離職　需考慮員工專業發展及滿足感
今日 20:40
【醫護流失】盧寵茂：年輕醫生考獲專科資格便離職　需考慮員工專業發展及滿足感
【醫委會聆訊】涉非禮3名女醫生環抱兼摸胸　麻醉科醫生被判停牌6個月
今日 21:37
【醫委會聆訊】涉非禮3名女醫生環抱兼摸胸　麻醉科醫生被判停牌6個月

你可能感興趣

【襲警拒捕】深水埗通緝男遇查「鉸剪腳」襲警　市民合力制服落網
今日 18:33
【襲警拒捕】深水埗通緝男遇查「鉸剪腳」襲警　市民合力制服落網
【謀殺案】2男子北角海傍爭位釣魚　其中一人墮海亡
今日 20:39
【謀殺案】2男子北角海傍爭位釣魚　其中一人墮海亡
【醫護流失】盧寵茂：年輕醫生考獲專科資格便離職　需考慮員工專業發展及滿足感
今日 20:40
【醫護流失】盧寵茂：年輕醫生考獲專科資格便離職　需考慮員工專業發展及滿足感

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」