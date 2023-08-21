【科技罪案】上半年網購騙案4872宗　涉款9410萬升1.6倍

▲ 警方表示，網上購物騙案趨升，大部分騙徒會在網上平台假扮賣家售賣貨品，收到款項後便失蹤。（梁偉榮攝）

本港今年上半年共有15,637宗科技罪案，較去年同期升近半，其中9成案件屬網上騙案，網上購物騙案佔三分之一達4,872宗，涉款9,410萬元，較去年同期急升1.6倍。警方指，大部分騙徒均會在社交平台或網購平台假扮賣家，收到款項後便失蹤，6成騙案在Facebook發生，Carousell也佔2成3。

針對三分之二網上騙案皆以轉數快收款，警方年底前會推首階段「可疑指標警示機制」，當市民以轉數快轉帳至「高危」收款方時，會有警示提醒市民「停一停，諗一諗」。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，本港騙案已由每20分鐘一宗，加速至每14分鐘就有一宗，而在網上購物騙案中，大部分騙徒會假扮賣家在社交平台及買賣平台等帖文或開設專頁售賣貨品，收到款項後就會失蹤甚至封鎖買家的帳號。年紀最輕的11歲受害者，就是以轉數快付款購買演唱會門票後，賣家突失聯，其方知被騙。

轉數快轉帳至「高危」方 將收警示

警方統計發現，6成騙案在Facebook發生，Carousell也佔2成3；而騙案所涉及的貨品以演唱會及主題公園門票佔大多數，其次是酒店和餐飲服務套票。

針對騙徒以轉數快收款，陳純青表示警方年底前會推出首階段「可疑指標警示機制」，警方的防騙視伏器會連接轉數快平台，若市民轉帳的收款方在視伏器中被標示為「高危有伏」，市民便會收到警示，提醒其再想清楚；至於其他支付工具，則在商討中。

陳並提到，為從源頭堵截騙案，警方上半年已要求Facebook移除逾5,200個涉及詐騙的帳號，其中9成半已移除；另警方也有專責隊伍負責網上巡邏，識別可疑網店和專頁，若發現市民在有關專頁留言，會以守網者身份聯絡市民，提供防騙資訊，希望他們及時醒覺。

fb佔6成 扮賣家買家騙財物

另外，除假扮賣家，涉及「彈票黨」及「找數黨」的騙案亦增多，網罪科網絡情報組總督察顏凱欣稱，警方在新一輪打擊網購騙案的鐵將行動中便瓦解一個6男2女的犯罪集團，他們去年9月至今年2月共欺騙28人，受害者全為出售名牌貨品的賣家，共涉款140萬，團夥會以無法兌現的支票入數，製造成功入數假象，或訛稱不慎轉帳額外款項並要求退款，當受害人發現彈票後，騙徒早已收貨及失蹤。

她提醒，「戶口結餘」金額更新不代表成功過數，成功到帳的款項應在「可用結餘」反映。

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記者：黃小冰