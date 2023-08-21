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【香港小姐2023】潘明璇被爆黑歷史　發聲明遭誹謗訴諸法律

娛樂 09:58 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《香港小姐競選2023》將於本周日（8月27日）舉行決賽，不過日前9號佳麗潘明璇（Michelle）被爆黑材料，一位自稱潘明璇前男友的YouTuber指控她曾整容，該名YouTuber更自製PowerPoint曝光一輯聲稱是潘明璇舊照的照片，引起網民熱議。

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爆潘明璇曾整容

一名帳號名稱為「Seowie」的YouTuber上載影片，他於片中以PowerPoint形式作分享，當中曝光了聲稱是潘明璇的舊照，指控潘明璇曾整容，部位包括鼻、眼、肚及胸。

爆料人續指潘明璇聲稱以前從未交過男朋友，但爆料人指女方背著他與自己的同屋主出軌。

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發聲明表示採取法律行動

潘明璇在社交網回應事件，發聲明指已委託新加坡律師團隊，就Shaun Michael Seow一事採取法律行動：「多謝公司的體諒及各位的關心。目前，我母親已委託新加坡律師團隊，對Shaun Michael Seow先生的誹謗與人身攻擊事件採取法律行動。」

她指會繼續專注比賽：「我仍抱着堅定不移的決心，繼續專注下星期日的總決賽，絕不會因此事件受到影響。再次感謝公司給我這次寶貴的機會，我將會全力以赴，以最好的狀態展示於大家面前。」
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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