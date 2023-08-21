《香港健美金像獎》公布十大健美名人　胡定欣李幸倪分享心得

▲ 胡定欣接受獎項。

中國香港健美健身總會首度舉辦「香港健美金像獎2023 ~ 十大健美名人」頒獎典禮 日前舉行，得到IOC國際奧委會成員IFBB世界健美聯盟和「HKTDC香港貿易發展局 - 美與健生活博覽」的支持，表彰十位香港演藝名人在健美人生的三大元素：「健康形象」、「完美體態」和「豐盛人生」方面的卓越成就。

自2010年成立以來，中國香港健美健身總會已成功舉辦了13屆「香港健美金像獎」賽事。

該獎項是香港健美健身界最具代表性和最崇高的國際盛事，旨在表揚香港運動員每年的傑出表現，並有機會被甄選代表中國香港出戰世界賽事，包括：亞錦賽、世錦賽、一帶一路國際賽及阿諾舒華辛力加健美大賽等國際賽事。

▲ 栢天男

頒獎典禮邀請署理保安局局長卓孝業、香港貿易發展局展覽及數碼業務部業務發展總監李鍵文、中國香港健美健身總會創會會長盧文光及聯席會長何肇倫先持開幕儀式，分享他們在推動香港全民運動和健康生活方面的經驗和見解。

盛會特別邀請到權威演藝人士擔任頒獎嘉賓，包括陳圖安、程凱欣、查小欣、胡楓、因葵、黎雲英頒發獎項予十位健美名人。

▲ Gin Lee

獲獎藝人包括栢天男、向海嵐、趙慧珊、倪晨曦、李幸倪、胡定欣、姜皓文、吳保錡、沈震軒、蔡一傑。他們親身分享獲獎感受和喜悅，並接受了現場嘉賓的祝賀。

一如以往，本次活動的贊助款項將在扣除製作成本後捐贈給「關愛同行會」做慈善用途，以幫助弱勢社群。大會希望通過凝聚社會力量，共同關注弱勢群體。

最新影片推介：麥詩敏專訪

記者：Eric