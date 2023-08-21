【慳錢旅行】一家五口住雙人房要求額外提供牙刷　酒店拒後3女兒無家教舉動捱轟

▲ 一家五口旅行堅持住雙人房，要求酒店額外提供牙刷遭拒，3名女兒無家教舉動捱轟。

暑假是一家大細去旅行的旺季，想住得舒服，少不得揀間好酒店。近日台灣一名酒店員工在社交平台投稿爆料，有一家五口堅持住雙人房，卻要求酒店額外提供牙刷，他們拒絕後，這家人3名已讀中小學的女兒，做出一舉動被批無家教。

該名酒店員工於facebook專頁「靠北住宿2.0」投稿， 表示有一家五口訂房，包括父母及3名分別就讀小六、中一和中三的孩子。他們堅持只訂雙人房，訂房時員工已告知雙人房只提供二人份的東西，並建議他們如要住得舒服一點就訂5人房。當時家長堅持雙人房可以睡得下，又指會自備小孩的物品。

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3女童向酒店員工丟錢

可是當這家人到達酒店後，詢問為何沒有小孩的牙刷，接待員告知在他們來電訂房時已說明了，接著對方就說「牙刷花不了幾個錢，送他們三組是會怎樣。」他們一輪抱怨後只好離開，其後3個女兒來買牙刷，但態度不好︰

三個妹妹拿了60個1元（台幣），用砸的砸在櫃檯說要買3組牙刷，我在不知道發生什麼事的情況下，就這樣被砸了。

3個小朋友看到員工錯愕的樣子，只是一陣大笑，其中一個更拿手機對準員工，看來像在拍片。員工考慮到他們的家長不在，可能覺得他們不敢對小孩子怎麼樣了，尤其是女生。員工不滿女童向他們丟錢，直言︰

這叫在糟蹋別人、羞辱別人，我不清楚你們的爸媽是怎麼教育的……

網民︰應該拒絕他們入住

網民都不值這家人所為，認為女兒都這麼大了，怎麼可以5人硬擠一間雙人房，也指出酒店最初就不應讓他們入住。有網民留言，「應該拒絕他們入住」、「應該加收人頭費」、「家庭教育有夠失敗」、「這是公然侮辱，家長要出來負責」、「總覺得不能給客人模糊空間，限住2人就2人」。

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責任編輯︰王明芳