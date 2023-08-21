【東張西望】獨居長者領綜援卻沒錢開飯　曾借錢致被追債與家人斷聯多年【有片】

▲ TVB節目《東張西望》報導葉伯伯藉節目向家人道歉。

TVB節目《東張西望》昨晚（20日）播出一集報導62歲的葉伯伯向《東張》求助，每月靠5千多元綜援生活的葉伯伯想解決三餐問題，曾經借錢以致被上門追債的他希望藉着節目向家人道歉，求家人原諒。

前港姐兼東張女神王嘉慧到沙田駿洋邨一個單位探訪葉伯伯，患有心臟病的他沒錢開飯，盼獲得慈善機構協助解決難關。

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綜援不夠買糧食

獨居長者葉伯伯向《東張》求助，每月靠5千多元綜援過活的他表示在半個月內已用畢所有生活費，雪櫃內的食物亦所剩無幾。

由於天氣炎熱，加上葉伯伯有心臟病及氣喘問題，曾於家中兩度中暑的他沒法不開冷氣，因而每月需繳付高達9百多元的電費。

葉伯伯因財困問題已有一段長時間未有進食菜類及肉類食物，且試過全日只喝水或到垃圾桶找食物吃，令其身體出現毛病，希望能獲得協助。

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與妻兒多年斷聯

葉伯伯於十多年前因為生意失敗，決定借錢東山再起，可是最終變成被上門追債。

為免連累家人，他向太太提出離婚及搬走，妻兒亦將聯絡方法切斷，至今已多年未有聯絡上。

葉伯伯希望子女體諒他這十數年捱了很多苦頭，「其實我有試過自殺，但係我諗起佢哋，同埋應承過佢哋我唔會，希望你哋會原諒我。」



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