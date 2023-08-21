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【MIRROR】12子為求專注搵真銀？　傳MIRROR缺席所有音樂頒獎禮　

娛樂 11:17 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

傳MIRROR缺席所有音樂頒獎禮！

近年的樂壇頒獎禮似是已成為MIRROR、鏡粉的主場，為樂壇帶來一股新氣象，不過，一眾鏡粉在年底、明年初舉行的音樂頒獎禮就無緣見偶像？

事關網上流傳MIRROR將缺席所有音樂頒獎禮，「收到風mirror今年會缺席所有頒獎禮，包括叱叱（咤）！咁我最喜愛組合同男歌手投票⋯⋯點解呀？定係佢哋有誇（跨）年倒數騷，搵錢唔出席？呢幾年1月1（日）都見到佢哋，咁點算呀？」

【MIRROR+】姜濤被選為最大膽成員　Jeremy腳底按摩遭技師爆健康問題

MIRROR缺席音樂頒獎禮？

有指MIRROR缺席音樂頒獎禮的消息是來自一名電台高層，又有指MIRROR管理團隊已向電台發出通知，表明MIRROR將不會出席各大音樂頒獎典禮。

消息傳出後，網民、鏡粉都議論紛紛，有指MIRROR缺席頒獎禮是為「搵真銀」，在相關的日子參與跨年、海外商業演出，再加上12子需為明年1月在亞博的紅館演唱會補場作準備，以及陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）集中火力以最佳狀態舉行個人騷，故不得不缺席音樂頒獎禮。

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《叱咤》最受影響？

即將成軍5周年的MIRROR，過往不時是《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的焦點，如MIRROR真的不出席《叱咤》的話，恐怕令頒獎禮失去不少廣告商贊助。

在《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，MIRROR奪叱咤樂壇組合金獎、叱咤樂壇我最喜愛的組合，姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）分別奪得個人獎項，成績亮眼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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