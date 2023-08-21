【網絡熱話】婦人疑違泊兼亂拋垃圾拒執　港男忍無可忍網上公審

▲ 有港男在網上公審一名婦人涉嫌違泊兼亂拋垃圾，弄至車外一地花生殼卻拒絕收拾。

違規泊車及亂拋垃圾除了影響市容，更會為他人造成不便！有港男日前於上傳照片至社交平台投訴，指一名婦人違規泊車之餘，更在吃完花生後將殼丟到車外，導致街上一地花生殼。港男勸她執拾離開，但對方卻惡言相向，並表示要等傭人回來收拾，令他忍無可忍最終放到網上公審，稱對方若不收拾便向政府舉報。

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樓主周六（8月19日）在Facebook群組「西環變幻時」發文，表示自己本不欲多管閒事，只打算勸婦人收拾地上的花生殼及離去，但就指對方「態度乞人憎」，在自己「好聲好氣招呼」時惡言相向，又以「等工人返嚟才執」的理由拒絕收拾。婦人的舉動令港男「火都嚟埋」，遂拍下對方涉嫌違泊及車門外一地花生殼的照片，放到網上公審，並稱要留在原地直至對方收拾為止，否則便向政府「影住駕」舉報。

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帖文一出引來不少網民留言，有人詢問事件後續發展，樓主就指婦人最終在氣憤下執拾了車外的花生殼，但就未有交代對方有否離去。亦有人建議樓主直接拍攝影片，會比照片更有效證明對方作出違規行為。此外，有網民直接在留言區放上舉報表格及網址，指若發現違規行為，可直接填寫表格或將相關照片上傳到網址。

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責任編輯：羅嘉欣