【育兒心得】「湊仔功夫秘笈」最高招式 EstherChu：媽媽的放手和爸爸的推動

▲ 兒子轉校，媽媽忍住沒有送上學。

細仔轉校開學第一天，因為對未知的新環境很緊張，我知道他必定會哭，所以決定不送他，只有我老公這位「定海神針」開車送他返學。如果心軟的慈母即係我送他的話，細仔去到學校門口，必定哭得悲壯慘烈，且抱着我不放不願上學去。

最新影片推介︰

如我所料，他第一天返學雖然哭了，不過只流了幾顆眼淚，爸爸拍拍膊頭鼓勵叫他放心，他便勇敢地自己走入新校園，第二天上學已經沒有哭了。

不錯，有些事情是媽媽做不了，又或者媽媽會做得很費力，但對於爸爸的來說，卻能夠輕易完成。

有時爸媽的合作，就像教孩子踩單車一樣，通常媽媽（我知道有些爸爸也是）很怕孩子跌倒，總會用很長時間扶着保護他們，但最終還是爸爸用力推動他們然後放手，令孩子可以自己往前駕駛。

媽媽的放手和爸爸的推動這招雙劍合璧，是「湊仔功夫秘笈」的最高招式！

就像這個暑假，老公一早和剛好16歲的大仔商量好，他會嘗試做暑期工，目標是體驗搵工及工作的過程，也是準備步入成人的成長經歷。

他叫大仔自己上網找尋在家附近的工作招聘，然後自己填妥表格報名及見工，慈母的我在旁見兩父子在討論着，當時默不作聲，其實內心「嘴藐藐」，心諗平日「懵查查」又帶點BabyFace（孩子臉）的兒子究竟懂不懂自己找工作，而且他是從未找個工作的呢？我心癢癢地很想參與幫他一把。

怎料，大仔竟然自己上網找了好幾份工作，還得了回覆，由於見工需要相片，老公當然叫大仔自己出去影相，回來後卻發現那些照片不是合工作規格的證件相，要再影過。

我的母性再度發作，慈母這個角色終於可以有位入，我建議親自帶大仔出去找間適合的相館，怎料老公立即喊停我，「張相影得啱唔啱唔係最重要，而係亞仔需要自己去經歷呢個過程，你等佢自己去搞返好，唔好插手。」

被「推手」老公噴得一臉灰，但卻很有道理，慈母唯有收手，讓大仔跌跌碰碰地駕駛他自己的單車！

最終，大仔除了驕傲地完成了「搵工」和「返工」的過程，還第一次賺了自己辛勞付出所得的零用錢，這種成功感是他暑期最美好的禮物！

做阿媽放手真的不容易，慈母要得到「放手成為自然」這種深厚功力不得不繼續練習，最好梗係有個推手爸爸好拍檔，我還是要去好好「練功」，江湖見！

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

文章獲《我家孩子不上幼稚園facebook》授權轉載。