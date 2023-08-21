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【高空擲物】屯門天降巨型剪草刀女途人險「中頭獎」　不滿管理處回應終報警

健康 12:08 2023/08/21

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屯門天降巨型剪草刀，女途人險「中頭獎」，不滿管理處回應終報警。

高空擲物是缺德的行為，隨時會危害途人。近日，有屯門街坊於網上發文稱，上周五（18日）經過新屯門中心外的行人道路時，突然一把巨型剪草刀從天而降，令她差點「中頭獎」。事後她向屋苑管理處反映，但對方的回應卻讓她感到不滿，最終決定報警處理。

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該名女街坊18日於Facebook群組「真.屯門友」發文並貼出相關照片，指當日上午9時40分左右，在經過新屯門中心往龍門居方向時，突然天降一把剪草刀直墮面前，令她險被砸中，「嚇到我心都跳埋出嚟」，並提醒網民「出街真係要睇路」！

如果我行快幾步，真係成把刀劈落我個頭度。

待事主驚魂甫定後，抬頭發現有一名年約60歲的女清潔工人在樓上平台位置，懷疑剪草刀從該處墜下。事主指，當時該名女工人一度對她説話，但「由於太遠，聽唔清楚佢講咩」。事後，她致電屋苑管理處反映，工作人員僅口頭承諾會跟緊事件。

後來，她再次貼出新屯門中心的屋苑通告相片，通告提及管理處接獲通知，指有剪刀從新屯門中心平台位置墜下，幸未傷及途人。惟事主並不滿意管理處的回應，指出對方未有如實反映事件性質。

講到勁小事，「剪刀」？工業用剪草刀喎！又叫業戶自己小心啲。

她表示目前已報警處理，而屋苑管理處的通告亦指出已就事件與警方取得聯絡，並會積極配合警方的調查工作，同時亦就事件向各承辦商工人作出訓示，提醒業戶多加留意。

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帖文曝光後引起大量網民的熱議，紛紛表示事態嚴重，幸好事主無事，並勸事主報警處理。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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