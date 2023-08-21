【神童退學】韓10歲神童跳級入名氣高中　僅讀一學期退學父揭欺凌黑幕

▲ 韓10歲神童跳級入名氣高中，僅讀一學期就退學。

南韓一名IQ高達204的10歲神童，2019年入讀小學後，短短3年就跳級3次，今年3月更入讀名校首爾科學高中。沒想到讀了短短一學期，他近日在社交平台宣布，已於高中退學，他解釋不想自己成為只懂計數的機器，然而父親卻加碼爆料指，兒子在校遭到年長同學欺凌。

出生於2012年11月的白姜賢（音譯：백강현），自幼就展示出驚人才能，在音樂、數理、語言都有過人的實力，他接受過門薩國際（Mensa）的IQ測試，顯示其IQ高達204。2歲多已懂背乘數表，3歲時能解一元一次方程式；4歲挑戰一元二次方程式，而且完成了25首音樂作品，因此曾受邀參加電視台的綜藝節目《英才發掘團》。

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在2019年入讀小學後，白姜賢翌年跳級讀小五，去年4月再跳入初中，同年8年他在IG上載一張於首爾科學高中校門外拍攝的照片，表示自己獲得取錄。根據韓媒報道，白姜賢在今年3月以10歲之齡正式入讀高一，然而僅過了一個學期，他在8月19日便透過YouTube影片透露，自己已於18日選擇自行退學。

▲ 他在去年8月獲名氣高中取錄。（IG圖片）

他透露，早前暑假結束，返校上課的清晨，他一起床就邊刷牙邊解數學公式，突然他發現鏡中的自己儼然成為只懂解數學題目的機器。他告訴爸爸決定退學，沒想到爸爸很快就欣然答應了，

未來我將繼續做的喜歡的事，包括作曲、創造桌遊、上跆拳道班，然後準備大學入學試。

不過，白姜賢的父親卻於昨日在YouTube再發布兩段影片，指在兒子宣布退學後，收到一位同校學生媽媽的電郵，令他氣憤不已。對方疑擔心白姜賢的退學聲明影響校譽，嘲笑他期中考只答對了一題數學，根本不是「解題機器」，他退學是因為考試全校倒數第一，無法理解課堂內容。

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她又質疑校方收生時沒有依照標準，不明白姜賢為何會被視作天才，即使白姜賢不敢說出真相，至少不要讓同校學生的名聲被拖垮。該媽媽更以嘲諷語氣表示，

拜託，我家小孩也是17個月大就會英文ABC大小寫、4歲就會四則運算，這座校園裡哪個學生不是這樣的？

白父認為，電郵內容相當無禮，他強調兒子是靠正當手段入學，順利成為7個名額之一。他繼續爆料指，校園暴力才是令兒子不得不退學的真正原因，嚴重程度甚至考慮報警處理。

白父表示，兒子在校期間經常被同學言語欺凌，例如「你是來欺騙全國的」，而當有分組活動或功課時，大家也無視兒子的存在，兒子漸漸失去笑容，變得抑鬱。

最初兒子為免父母擔心，常常裝出笑容，說自己在學校過得很開心，然而白父在學校的網上討論區卻看到一切真相。

兒子無聲地流淚，那時想到姜賢所受的痛苦，我很想死，我無法保護兒子真的該死。

白父又控訴，校方和老師沒有針對欺凌問題妥善處理，即使決定不對加害學生提告、決定停止要求召開校園霸凌委員會，問題依舊無法獲得改善。最終在白父昨日的影片公開後，加害者們正式向兒子道歉，他們亦已決定原諒對方，不會提出起訴。

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責任編輯：王明芳