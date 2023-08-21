《櫻桃小丸子》角色「濱治同學」原型濱崎憲孝逝世　陳屍家中遺體發臭終年57歲

▲ 《櫻桃小丸子》角色「濱治同學」原型濱崎憲孝被發現陳屍家中，終年57歲。

日本著名動畫《櫻桃小丸子》中的小丸子同學「濱治」，角色原型濱崎憲孝（港譯：濱治雄孝），被鄰居發現倒斃家中，終年57歲。

據日本媒體《週刊女性PRIME》8月20日報道，濱崎憲孝的遺體於5月下旬被發現陳屍家中，因遺體發出臭味讓附近鄰居發現。濱崎憲孝生前長期獨居，估計於3月、4月因突然病發或意外在家裡摔倒，最終失救而死。

▲ 日媒《週刊女性PRIME》報道「濱治」原型濱崎憲孝被發現陳屍家中，終年57歲。（週刊女性PRIME Youtube截圖）

「賓治同學」現身小丸子追思會 道別好友櫻桃子：感謝她把我創作出來

以同學為創作藍本

作者「櫻桃子」三浦美紀以童年現實生活創作《櫻桃小丸子》，故事中的角色有5位同學真的存在，其中的「濱治」同學是以同班同學濱崎憲孝（港譯：濱治雄孝）為創作藍本。

「濱治」在動畫中個性幽默，喜歡搞笑模仿別人，經常做出各種趣怪動作，是班中的開心果。他曾與小丸子傳緋聞，小丸子甚至也幻想過將來與賓治結婚，會否一起去唱雙簧。

而現實中濱崎憲孝亦同樣是個性活潑的人，曾當電台DJ、郵局職員以及計程車司機等工作，2002年曾推出《我叫HAMAJI》的自傳。

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送別「櫻桃子」

「櫻桃子」三浦美紀於2018年因乳癌逝世，終年53歲，其追思會在東京青山葬儀所舉行，獲千名親友出席。「濱治」同學的真身濱崎憲孝也從家鄉靜岡縣遠道前來道別，成為傳媒追訪的焦點。

當時濱崎憲孝應記者要求，擺出與「濱治同學」完全相似的招牌表情，他更感謝櫻桃子把自己創作出來。

▲ 濱崎憲孝於「櫻桃子」三浦美紀的追思會，擺出與「濱治同學」完全相似的招牌表情。

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