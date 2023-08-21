【年輕人創業】5名IVE生以2萬成立科技公司　業務助多界別包括長者解決日常問題

▲ （左起）IVE遊戲及動畫高級文憑畢業生江昀達、陳頌義、林振方、阮文傑及楊港希，在疫情期間成立資訊科技方案初創公司，協助商業客戶數碼化，提升運作效率。

「我們五人各自掏出五千元，一共二萬多元，便毅然創業，為客戶度身訂造IT方案。」五名香港專業教育學院（IVE）遊戲及動畫高級文憑畢業生疫情期間成立資訊科技方案初創公司，協助商業客戶數碼化，提升運作效率。經歷過疫情高峰的艱難時期，三年間公司營業額已近百萬，客戶遍布各行各業，包括社企、服裝零售、社區活動網站等，默默為推動香港的智能化發展作出貢獻。

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多元化IT方案

阮文傑（Gordon）、江昀達（Jason）、陳頌義（Joey）、楊港希（Bo）及林振方（Ash）於2019年從IVE畢業，一年後夥拍創立IT公司，專為客戶提供網站設計、遊戲設計及開發、網上商店、人工智能（Artificial Intelligence，AI）、手機應用程式開發，以及擴增實境（Augmented Reality，AR）和虛擬實境（Virtual Reality，VR）系統開發的業務。

公司剛好營運三年，相比第一年，今年的營業額幾乎是首年的三倍。江昀達（Jason）直言有如此成績是眾人意料之外，他說﹕「不少客戶受疫情影響，希望為業務發展數碼化，要不是我們五人一起努力，互相補位，創業路亦不會易行。」

在旁的阮文傑（Gordon）即甚有默契地笑說﹕「成績好是因為我們沒有改錯公司名，公司叫Whiss Tech ，用英文發音就像電流聲音，提醒我們做事要如電流般飛快，又要有效率。」

公司營運漸上軌道，五人亦各司其職， Jason與客人洽商，了解客戶所需的技術支援，再分析他們的商業模式，繼而由各成員設計IT解決方案，為客戶解決問題。公司曾為社企建立網站，疫情期間供市民預約清潔及消毒服務。

Jason分享，他們運用雲端科技和數據庫管理的技能，在網站新增消毒服務的預約功能，疫情中一解市民的「燃眉之急」，讓工作更添意義。Jason指平台至今使用量達三千次，幫助到不少家庭及長者。

他們又曾為時裝店建立網店，結合數據庫管理及使用者介面設計（User Interface，UI），讓網店以圖文並茂方式展示商品。Jason說：「我們開發的網店平台設一站式界面管理顧客資料及購買紀錄，確保數據安全。另外，我們結合AI及雲端技術，新增AI 聊天機器人（AI Chatbot）功能，解決客戶需要。」

客戶之一的時裝店負責人阿Bread大讚平台令生意額上升，她說：「當初建立網店的原因僅希望減輕客戶服務工作，想不到他們提出以AI Chatbot的IT方案，機器人可實時回答客人訂單詢問、換貨退貨安排等不同查詢，配合我們同事的跟進，不少客人讚揚我們的服務變得更貼心，提升我們的工作效率外，營業額上升了近兩成！」

▲ IVE遊戲及動畫高級文憑畢業生阮文傑（左）與林振方（右）分享，經歷過疫情高峰期的艱難時期，三年間公司營業額已近百萬，客戶遍布各行各業，包括社企、服裝零售、社區活動網站等，默默為推動香港的智慧發展作出貢獻。

▲ 五人在IVE讀書時已合作開發結合VR及AR技術的親子遊戲《The Pig City》。為改善遊戲，他們曾在市集擺攤位供市民試玩，賺的「第一桶金」讓他們萌生創業的念頭。

▲ 五人在IVE學到圖像設計、互動遊戲開發、數碼視覺特效等技能。他們亦曾多次參與大型電腦遊戲設計比賽，如在「Global Game Jam」香港站奪得「環球視野大獎」（Global Vision Award）、「最佳手機遊戲大獎」（Best Original Mobile Game）及「最佳遊戲互動大獎」（Best Interaction Award）等獎項。

▲ 五人曾為時裝店建立網店，結合數據庫管理及使用者介面設計，讓網店以圖文並茂方式展示商品，同時新增AI 聊天機器人（AI Chatbot）功能，實時回答客人訂單詢問、換貨退貨安排等查詢。

▲ 五人曾為時裝店建立網店，結合數據庫管理及使用者介面設計，讓網店以圖文並茂方式展示商品，同時新增AI 聊天機器人（AI Chatbot）功能，實時回答客人訂單詢問、換貨退貨安排等查詢。

▲ 公司曾為社企建立網站，在疫情期間供市民預約清潔及消毒服務。

創業契機

IVE五子創業的契機源於一個遊戲比賽。Gordon說：「我們在IVE讀書時已合作開發結合VR及AR技術的親子遊戲《The Pig City》，我們曾在國際遊戲設計比賽中，與全球超過一百隊隊伍比併，最終入圍最後十強。為改善遊戲，我們試過在市集擺攤位供市民試玩，反應不俗，收到不少有用的意見去改善遊戲，還賺得數百元收入！這個『第一桶金』讓我們萌生創業的念頭。」

五人在IVE期間，掌握了圖像設計、互動遊戲開發、數碼視覺特效等技能，在校內參與不同的專題研習及業界合作項目，讓他們有機會實踐網頁設計的技術，為日後的創業路打好基礎。

創業初期儲經驗

疫情下創業充滿變數，負責網頁設計的Gordon指，成立公司初期，最大的挑戰是要掌握客戶的實際需求，不少客戶的要求既多且廣，他們希望讓公司業務數碼化之餘，又對網站和手機應用程式界面設計甚有要求。另外，控制成本亦是創業新鮮人最「頭痛」的一課，Gordon說：「創業初期我們試過在網上落廣告，希望提高公司知名度，怎料一個星期便動輒花上數千元，差點令公司入不敷支。」他們一邊「交學費」，一邊儲經驗，可算是創業初期最真實寫照。

Gordon笑言當初創業要克服不少困難，他說：「創業初期面對資金不足、缺少客源，再加上疫情，有過一段艱難的時期，我們期間修讀各類短期IT課程，增進自己的新技術及知識；為了開拓客源，我們又試過向同學和好友推銷公司服務；而為應對知名度不足的問題，我們曾在不同社交平台落廣告。經歷不同波折，才使公司業務慢慢上軌道。」

展望未來，Jason說：「我們五位成員未來希望可多元發展，除網頁設計以外，更涉獵提供不同資訊科技方案，如網站前台後台疑難排解（troubleshooting）、伺服器更新及維護、及手機遊戲的設計及開發等，希望公司繼續擴展。」

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責任編輯︰王明芳