【時尚速報】CASETiFY聯乘動漫《鏈鋸人》　必搶限量波奇塔機殼和AirPods Pro保護殼

▲ 《鏈鋸人》首次推出手機殼和電子配件，應該吸納到不少支持者掏腰包購買。（圖片品牌提供）

有誰可以相信生產手機殼可以行銷全球，更成為一個企業，港產手機殼品牌CASETiFY就做到，近年品牌經常夥拍日本動畫推出精品，今次終於來到近年大受歡迎的「邪道」漫畫《鏈鋸人》。

漫畫《鏈鋸人》很是很厲害﹗或許大家認識它，都離不開從Netflix裏的動畫得知它的存在，但在日本它的發行量已超過1,500萬本，加上動畫的製作公司是近年冒起得非常的公司Mappa（它們過往的製作有《咒術迴戰》以及《進擊的巨人 Final Season》），其華麗畫風、血腥場面和邪道風格均給過往經常看動畫的朋友帶來耳目一新的感覺，難怪《鏈鋸人》在日本當地，甚至遠至歐美都廣受歡迎。

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波奇塔 AirPods Pro/Pro2保護殼

這一次CASETiFY自上個月推出《新世紀福音戰士》聯乘系列大賣後，乘勢追擊推出《鏈鋸人》聯乘系列，是次系列最為注目的產品為限量發售的波奇塔 AirPods Pro/Pro2保護殼，採用光滑的矽膠材料製成，讓AirPods彷彿受到「鏈鋸惡魔」波奇塔無時無刻的保護，亦可作為收藏擺設之用。

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此外，其他產品的設計則採用主角淀治、真紀真、早川秋和帕瓦等隸屬「公安對魔特異4課」的惡魔獵人作為主要靈感來源，包括加入象徵專屬技能圖案的角色手機殼，以及結合涵蓋惡魔、武器和角色能力等作品元素的設計，是《鏈鋸人》的「粉絲」當前必入的項目。

產品查詢：3480 3281

備註：所有產品售價待定

記者：何偉雄