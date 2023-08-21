【環保回收】港年均耗約250萬個網球　有組織推回收計劃擬再造成燃料等產品

▲ （左起）中國香港網球總會會長莫君逸、中華游樂會副義務司理暨網球部主任何艾文、運動燃希望基金執委湯嘉寶、中源綠科行政總裁關智鍵。（黃建輝攝）

網球是消耗量最多的球類運動之一，一屆本地網球公開賽已可消耗逾萬個網球，丟棄至堆填區是過往唯一的出路。運動燃希望基金3月獲回收基金批出約300萬元資助，目標兩年內回收約200萬個網球，並循環再造成燃料、地磚及遊樂場地墊等。基金執委湯嘉寶指出，至今已在全港約三分之一網球場地回收近9萬個網球，擬將網球轉化為燃料供青洲英坭廠發電，亦冀由網球開始推動運動界回收，下一步望擴展至壁球等運動。

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湯嘉寶表示，每年約有250萬至300萬個網球供港，而網球一般壽命短，只要球面的絨毛變少或網球變軟、欠彈性均會影響表現，故一場男子職業球賽或要用20至30個網球，由香港中華游樂會主辦的全港網球公開賽，每屆也會消耗逾萬個網球。為改變網球只能被送至堆填區的下場，基金現已在全港55個網球場地，包括21個康文署球場及34個私人會所放置網球回收袋，維園、九龍公園、香港網球中心及中華游樂會等較多人使用的球場均涵蓋在內。

運動燃希望基金截至8月共收到5.2噸、即約8.9萬個網球，網球會被運至位於屯門環保園的中源綠科，再造成環保產品。中源綠科行政總裁關智鍵表示，網球的組成約8成是橡膠，可稱為「單一物料」，它們送至廠房經破碎機釋放空氣，以及切磨機切割成5毫米的橡膠粒後，即可成為橡膠燃料，供生產能源，而燃燒1噸橡膠的發電效能相當於燃燒1.25噸的煤。

他續稱，計劃的首階段會將網球再造的燃料供青洲英坭廠發電，而除燃料外，膠粒也可用以製作地磚、公園地墊及隔音物料，若將網球製成0.5毫米的橡膠粉，並用纖維分離機將球面的纖維抽走，更能用來鋪瀝青馬路，目前有關機器技術均已具備，但他說，「羅馬帝國不會一日建成」，會由最簡單的做起，將來逐步實現。

湯嘉寶指，希望相關產品能有盈利，讓項目可持續，同時也冀由網球開始推動運動界的可持續發展，下一步將研究回收壁球、羽毛球等，提到只要是膠製，多可作燃料。

目前回收的網球，有約2.5萬個來自中華游樂會，是私人會所中最多，該會副義務司理暨網球部主任何艾文指出，過往公開賽後，會挑選品質仍較好的網球供教班用，今年將更積極推動回收，計劃比賽時增設多個回收袋，幫助推動環保意識。

中國香港網球總會轄下部分屬會也有放置回收袋，會長莫君逸表示，項目讓網球成為首先推動回收的運動，認為很有意義，故第一時間舉手支持，亦希望將來能進一步回收裝載網球的罐和蓋。

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記者：黃小冰