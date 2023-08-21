【食用安全】網民美食博覽$75買5包急凍丸驚見保質期過期2周　商家一句解釋惹爭議

▲ 網民美食博覽$75買5包急凍丸驚見保質期過期2周，商家一句解釋惹爭議。

香港美食博覽於上周四（8月17日）開鑼，市民興奮掃貨之餘都要留意食物安全！日前有網民表示，在美食博覽某檔口以$75購入急凍丸類食品，回家竟發現包裝上的「此日期前最佳」已過期2周，頓時引發討論。

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事主在Facebook「中伏飲食報料區」群組發文，表示自己在美食博覽首日光顧了某參展檔口，以5包$75的價錢購買了「魚籽海苔爆蛋」急凍丸。事主回家後細看發現，急凍丸包裝正面寫著的「此日期前最佳」，附近沒有明確顯示日期，只有「（日/月/年）」；但翻到背面，只見「2023.08.03」及「非即食」兩行字。由於整個包裝上只有這一個日期，令事主頓時懷疑「呢個唔會係『此日期前最佳』掛？」若包裝上的「此日期前最佳」日期是8月3日，則距離事主購入已足足過期2周，存在食用風險。

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商家一句解釋惹爭議

在事主發帖後翌日，群組管理員表示收到涉事商家來信，解釋「包裝後面的日期為生產時打印的製造日期」，並非「此日期前最佳」的食用保質期，希望事主更正帖文相關資料。

然而，商家的解釋卻不被網民買單。有人認為，事主「有圖有真相」，商家卻企圖一句話「龍門任搬」，欠缺説服力；更有人批評商家包裝日期是嚴重誤導消費者，建議事主「報海關」。

根據《食物及藥物( 成分組合及標籤) 規例》( 第132W章) 附表3第4段，預先包裝食物必須加上「此日期前最佳（Best Before）」或「此日期或之前食用（Use By）」，及說明為保存食物的特質至上述日期而須遵照的貯存方法；違反可判處罰款$50,000及監禁6個月。而事件中商家解釋產品包裝上唯一的日期是「製造日期」，則代表其沒有印上適當食用保質期，及沒有在旁列出提醒加以適當貯存，或已違法。

食安中心拆解「此日期前最佳」VS「此日期或之前食用」

不過，也有網民提醒事主，急凍丸只是過了「此日期前最佳」所列明的日期，但不代表食物已變質，仍然可以食用。對此，食安中心解釋「此日期前最佳」與「此日期或之前食用」的分別：

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責任編輯：羅嘉欣