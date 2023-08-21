【美食登陸】太古中心優質親民意大利餐廳Penna　多款意式地道美食必試自家製tiramisu

▲ 全新開業的Penna是本地著名西廚劉銘佳 (Ken Lau) 在其餐廳系列中的最新力作，繼續為饕客提供精緻的現代意大利美食。

意大利人著重與家人朋友的相處，一頓美妙的用餐時光就是他們聯繫感情的秘訣；位於太古城中心、主打優質和親民的全新意大利餐廳Penna，正好是你和摯愛展開一場意大利南部美食之旅的地方。

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親民、精緻度十足的意式小館家庭料理

全新開業的Penna是本地著名西廚劉銘佳 (Ken Lau) 在其餐廳系列中的最新力作，繼續為饕客提供精緻的現代意大利美食。Penna提供平易誘人的意大利南部美食，菜式靈感來自Chef Ken多年來四出尋覓的意大利家傳食譜，為口耳相傳的家庭美食賦予新生命，當中包括價錢親民又保持精緻度的手工意粉、湯品、海鮮和肉類主菜，讓大家感受充滿悠閒韻味的意式小館家庭料理。

多元化的招牌手工意粉選擇

在主餐牌裏可以找到Chef Ken精心準備的多元化的意粉，其中油封鴨腿紅菜頭藍芝士意大利飯更是Penna的必食之選。Chef Ken特意選用法國鴨腿入饌，先將它慢煮再煎香，打造出充滿鴨油香氣、皮脆肉嫩的鴨腿；再配上以藍芝士調味的紅菜頭意大利飯，完美揉合法式經典與意式日常。

在享用前，不妨先把鴨腿切開，將鴨腿的肉汁和油脂均勻地沾上飽滿飯粒，絕對是一道讓人念念不忘的好滋味！熱愛海鮮的你不妨一試與眾不同的龍蝦意大利芝士雲吞，Penna的雲吞皮以意大利雞蛋和優質00號麵粉製成，帶著純粹的蛋香、麵粉香與嚼勁；內充滿乳清芝士（ricotta cheese）、菠菜和松子仁，每一口都非常綿滑，再配上半隻鮮甜彈牙的加拿大龍蝦，是令人滿足的配搭！

菜單中更少不了經典的意粉及意大利飯，例如：經典卡邦尼意粉、青蘆筍配布拉塔芝士意大利飯等，結合多種鮮味以及獨到的意大利烹調技巧，絕對可以登上一眾饕客的餐桌上。

匠心復刻意大利人的舒心美饌

Penna的À la carte主菜單中，不乏常見於意式小館的地道美饌。在前菜系列，就有意大利家常菜式之一的炸牛肚；意大利人熱愛以內臟入饌，這道外脆內軟的炸牛肚就是他們心中的Comfort Food，最適合與家人好友一同分享！

如果想吃得更精緻，推薦一嚐香烤牛骨髓配焗蠔。以香草和牛油烤過的牛骨髓和焗蠔，芬香撲鼻；隱藏食法就是把牛骨髓塗抹在多士之上，再放上肥美飽滿的法國焗蠔享用，更是滋味無比！

到訪意式小館，怎能缺少香烤意大利蝸牛？Chef Ken先將蝸牛徹底清潔和去除泥味，再加上香草、牛油與百蘭地一同烤焗，完美復刻出爽口惹味又帶有酒香的傳統風味。此外，Chef Ken亦致力以高品質食材入饌，例如炭燒10安士M5和牛西冷扒就用上來到澳洲的和牛，香烤三黃雞配雞汁則特意選用本地三黃雞炮製，把三黃雞烤得皮香肉嫩，油香豐潤又多汁，證明本地食材亦同樣優秀！

除了一系列主菜外，Penna的甜品同樣精彩！招牌自家製提拉米蘇以西西里風格製成，提拉米蘇躲在巧克力外殼下，輕敲後就可吃到充滿檸檬香的芝士內餡，清新又富玩味。另外，栗子拿破崙配紅桑子雪葩亦是不惜功本之作，Chef Ken與Penna廚房團隊每天到街市採購新鮮栗子，打造出自家製的濃郁栗子忌廉，軟滑不膩的內餡配上薄脆酥皮和新鮮紅桑子雪葩，每一口都是真材實料的美味，絕對適合為這頓美食之旅作結！

性價比高午巿套餐 以意式滋味找一刻喘息

美食除了果腹，亦能撫慰心靈，Penna讓大家可以趁著午膳時間，以性價比高的意式午巿套餐尋回一刻喘息空間。Penna每日都有午市套餐供應，2道菜午餐（1前菜、1主菜）只需$168﹑3道菜午餐（2前菜、1主菜）為$208。

光是前菜已經有七款選擇，當中包括布拉塔芝士沙律、巴馬火腿伴蜜瓜、香炒大蜆（需另加$38）等。而必試的主菜推介就有香煎太平洋紅蝦及帶子闊條麵（需另加$68），口感飽滿的紅蝦與甜美的帶子完美配合，綻放出無比鮮美。如果想吃得更矜貴，不妨選吃肉味濃郁的燒美國極級西冷（8安士）配黑胡椒汁（需另加$98），肉質軟嫩，油香絕紗平衡，完全是色香味享受！

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責任編輯︰陳珈希