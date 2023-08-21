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【不做2.0】年輕總廚拒公司要求不做別人2.0　只是成功抄襲而不是成功

親子 12:07 2023/08/21

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上月到訪一家重新裝修的中式酒樓，食物水準不錯。晚飯尾聲時，新任行政總廚出來跟大家打招呼。還以為中菜行政總廚外表應較「資深」，誰知眼前這位師傅是一名年輕小伙子只有30多歲，已統領廚房一眾師傅，年輕有為。

年少多好，但年少也有年少的煩惱。行政總廚跟大家閒聊時說，公司喜歡他後生，菜式創意無限，這是很好的方向。但同時因為他年輕，怕他經驗不足，公司希望他以另一家薄有名氣的中菜廳總廚為榜樣，成為他的「第二」。

說罷，年輕總廚有點不忿，問「為何我要做別人的第二，而不是自己的第一？」更奇怪的是，一間公司聘請員工，理所當然希望他表現最出色，甚至為自己餐廳爭取米芝蓮星星，而不是做別人或別家餐廳的阿二。

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我深深認同年輕總廚的看法。沒錯，別人的成功值得全世界學習，但我相信只是參考他/她的精神，而非全然複製後貼上一式一樣抄到足本，做別人的2.0，這樣只是成功抄襲而不是成功。年輕人雖然經驗尚淺，但不代表他們沒有能力或實力，他們有的是獨一無二的創意，沒有的是傳統思想的覊絆，天馬行空，與眾不同，食客受落才是真正的成功。

因此，中小學時期，甚至現在我到機構、學校交流，最討厭的作文或訪問題目是《我的學習對象》、《我的奮鬥目標》。為何我們的奮鬥對象與目標，一定是其他人？以自己為目標不行嗎？有些朋友或自愧沒資格做自己的目標，那便是自我檢討的好機會，有缺點要修補，有優點要發揚，才可成為自己的1.0。

如果，命運能選擇，盼望大家選擇以自己為目標，做個最優秀的自己。

全文刊於《晴報》，原題為點解我要做XX第二？

撰文 : 方健儀 傳媒工作者

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