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【法國老字號】Faure Le Page龍鱗300年皇家印記　拿破崙至愛品牌進駐Joyce專櫃

休閒消費 12:28 2023/08/21

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Faure Le Page全新專櫃在尖沙咀Joyce Boutique出現。

來自法國有著過百年歷史的皮具品牌，隨手拈來的就有Louis Vuitton、Moynat、Goyard和今日為大家介紹的Faure Le Page。後者更厲害的，是有著300多年歷史，在港多年專櫃設於Joyce Boutique，適逢今天專櫃來一次重整旗鼓，是時候讓大家重新認識這百年老字號了﹗

百年老字號的Faure Le Page，就正如Louis Vuitton一樣，產品上都離不開有著標誌性的Monogram印花圖案，似乎這亦是花都巴黎裏一些富歷史悠久品牌裏的例牌必殺技，不過，相比於Louis Vuitton原本是製造行李箱的品牌，Faure Le Page的背景無疑來得更具傳奇性。

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它本身是槍械工藝世家，為當時的皇族製作槍械、盔甲等裝備，而這些武器自然亦須要有高質素的皮製品加以保護，和方便使用者攜帶，因此，亦成為法國國王路易十五，及後來的拿破崙所寵幸的品牌之一，當中又以槍套最著名，亦引伸到品牌今天不乏推出槍套形的手袋。

龍鱗圖案大有來頭

與此同時，Faure Le Page產品上呈「龍鱗」狀的Monogram印花亦與別不同，最初龍鱗只出現於為皇室製造的刀上把手、盔甲或盾牌上，有著保護和出征戰場的意思，而為了向品牌歷史及圖騰致敬，於是開始在行軍箱所使用的防水帆布表面印上龍鱗。

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大家不要小覷看似是簡單不過的龍鱗印花圖案，原來背後必須經過7種繁複工序方可做到，只要細心觀察，不難發現每個鱗片都有著7條直紋，而每隔7個鱗片就有一個品牌的商標出現！再加上品牌以7種代表色，「7」就成了Faure Le Page代表性的數目字。

產品查詢：Joyce（2367 8128）

記者：何偉雄

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