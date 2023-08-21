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【世界級街牌】Supreme進駐首爾紀念限量版Tee瘋炒　原價377港元炒高14倍逾5千港元

休閒消費 12:56 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

全球最紅的街牌Supreme，日前於首爾開設首間旗艦店，進軍韓國潮流市場，其韓國限量特別版tee更曾一度高炒至逾5千港元（原價377港元）。（圖片:IG@supremenewyork、 X@Supreme Drops）

K-pop近年大行其道，唔小國際品牌對這個亞洲區潮流重鎮都虎視眈眈，不少超級名牌都在南韓開設專門店，勢估不到連世界級街牌Supreme 亦來分一杯羹，終於繼日本後，在韓國首爾開設全新專門店！

新店選均於南韓首都首爾的江南區新沙洞，並於日前開幕，為隆重其事怎少得推出紀念限定品來慰藉一下韓國粉絲，這次並推出兩款設計，包括經典「Box Logo」的tee和有帽外套，這次Box用上南韓國旗主色藍色，以後面則print上南韓國花木槿花圖案。

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據知一件原價48美元（折合約377港元）的限量紀念版Box Logo tee，曾被炒家炒高14倍至超過5千港元，咪話唔誇張！不過筆者上StockX，炒價回落至港幣2千頭，各位潮人小心炒燶。

而Supreme首爾專門店負責人就向當地傳媒透露，中國首間專門店店亦正在籌備當中，到時相信又會造成超大哄動！另外，同一時間品牌亦釋出多款今季同不同音響品牌的聯乘產品，當中最注目的，梗係Technics X Supreme黑膠唱盤機同埋已炒高差不多2倍的harman kardon Soundstick 4揚聲器！

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記者：黃鑑江

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