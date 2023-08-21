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【星二代】謝霆鋒父子澳洲滑雪被讚親民　16歲謝振軒跟神秘女子同行

娛樂 12:32 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

謝霆鋒早前帶同大仔Lucas赴澳洲布勒山（Mount Buller）度假兼滑雪，這趟親子遊玩足三星期，直至本月3日，謝霆鋒跟Lucas才返港。

【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】

有網民於澳洲巧遇謝霆鋒父子，更拍得16歲的Lucas疑似有女子同行，即時引來網民熱議。

有網民於小紅書上載在澳洲巧遇Lucas的照片，只見身穿黑色連帽衛衣的Lucas，身旁站著一名年輕女子，該名女子同樣穿上運動服，更拿著一袋疑似於雪山購買的物品。

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【星二代】張柏芝母子自拍派心仿如小情人　Quintus帥氣十足似足謝霆鋒

同行女子年紀大

另一張相即是Lucas跟該女子一起低頭睇手機，網民即留言：「戀愛了？」，由於該名女子看上年紀比Lucas大，故網民推測Lucas譜姐弟戀，但亦網民指出，應該是霆鋒派女工作人員照顧Lucas，是一個「美麗的誤會」。

畢竟Lucas已經16歲，加上從網民拍得的近照所見，Lucas已經長得比爸爸謝霆鋒還要高，鼻高高兼擁有一雙濃眉大眼，盡得父母優良基因，難怪網民會關心Lucas的戀事。

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lucas被讚親切有禮

另外不少網民於澳洲布勒山巧遇謝霆鋒父子，更於網上分享跟霆鋒的合照，某網民除大讚謝霆鋒友善之外，連索簽名都不會拒絕。

此外網民也讚lucas人很好，當中他寫道：「我隊友跳台摔跤板掉了，lucas幫她撿板子，還不忘了誇一下她。另外今天在纜車，lucas不小心撞到了我板子，他說my bad my bad，我說all good hi Lucas，他還特別可愛的笑了 一下。」似乎霆鋒教得兒子很好。

至於回港後，霆鋒分享多張滑雪靚相和短片，並留言：「躺平式滑雪。」，片段裡，霆鋒大騷滑雪絕技，更擺出Chok到爆甫士。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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