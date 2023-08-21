【教育趨勢】網上教學取代傳統教學？　教育專家︰建立包容性學習環境

▲ 網上教學取代傳統教學？（iStock圖片）

疫情期間暫停面授課成為線上學習加速發展的契機，教育工作者紛紛加快研究及實踐如何有效地線上教學。疫後復常，教育界依然繼續探索不同線上或虛擬教學模式，線上學習無疑已經改變整個教學生態，對建立包容性學習環境尤為影響深遠。

現代教育注重包容性（Inclusion），包容性學習（Inclusive Learning）重視每個學生特質和個人學習需要，提倡無論他們的能力、學習風格或背景如何，都應有同等機會參與並從學習過程中受益。此教學理念促進教學多樣性及教育公平，而「包容性課室」（Inclusive Classroom）則是此理念的載體和硬件。

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線上教學與包容性學習

適當運用線上教學，有助建立突破地域限制以建立包容性課室，令身處偏遠地區或行動不便的學生都能上課。即使優質教育資源集中於某些地區，令區外學生無法企及，但線上學習卻令此問題有望舒緩。學生也可因應個人化學習需要，透過線上錄播課學習，非常方便靈活。另一方面，線上教學多配以多元化學習資源，視頻甚至互動遊戲都可能派上用場，這些豐富多元的學習材料能夠滿足不同學生的學習風格和需要。

雖然線上教學為建立包容性學習環境注入動能，但我們也必須明白大規模採用線上教學甚至取代傳統教學，可能令促進包容性學習的進程適得其反。不容忽略的現實是主要基於社經地位而出現的數字鴻溝（Digital Divide）將可能令一些學生無法得到線上教學帶來的好處，甚至令教育不公平惡化。一些學生所居地網路不穩定或缺乏良好電子設備，這種數字鴻溝可能會導致某些學生無法充分利用線上學習的優勢，令教育不平等走回頭路。

「取代」不如「互補」

線上學習環境或廣泛利用虛擬技術，其實象徵一種全新的學習模式和體驗。這種模式由於技術限制，暫時無法令學生和教育工作者體驗如真人互動，舉例一些喜歡與人互動或觀察微動作的教學工作者和學生就可能會因為傳統學習模式被取代而得不償失。一些未能適應高度自主學習的學生則因為沒有老師督導和同儕效應，變得難以保持學習節奏，甚至失去部份學習動力。

從上述可見，以線上教學「取代」傳統教學困難重重，推而廣之，以一種教學模式「取代」另一種教學模式的思維並不實事求是。教育科技帶來種種便利，我們應該集中精力研究這些新技術和模式如何完善我們的教學系統，而非「為改變而改變」，為求「改頭換面」而忽略多元教學方式的效益。筆者無法科學驗證「讀萬卷書不如行萬里路」，但肯定讀書之餘又四方遊歷令人獲益良多。教育工作者應持守開放思維，時刻警惕莫要誤把不同教學方式至於對立面。欣賞和包容不同學習方式，需求和天賦各有不同的學生才能愉快學習。

「網上看就可以了，為什麼要特別去某某地方呢？」類似的話我們都聽過不少次。然而，多維感官體驗令我們對所學留下深刻印象，親身行動和與人互動擦出預期之外的智慧火花，令學習過程倍添趣味。這些不正是「行萬里路」的魅力嗎？身為教育工作者好應成就需要不同學習平台的學生，為他們打開不同的門，撐開不同的窗，令愛睜眼邁步的學子看不同風光，喜歡讀萬卷書的享其書中之樂。

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