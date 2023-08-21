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【MIRROR成員】Edan不忍粉絲買黃牛飛受騙　呂爵安公開騙徒罪證：係咪可以報警捉到佢？

娛樂 13:45 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

Edan不忍粉絲買黃牛飛受騙嬲爆發文。

MIRROR成員呂爵安（Edan）將於本月25日至27日舉行一連三場的首個個人演唱會《EDAN LUI 「IN MY SIGHT OF E」 SOLO CONCERT 2023》，近日出現不少黃牛炒賣門票情況，更有騙徒乘機詐騙，令向來愛錫粉絲「爵屎」的Edan忍不住發聲：「係咪可以報警捉到佢？」

【MIRROR】12子為求專注搵真銀？　傳MIRROR缺席所有音樂頒獎禮　

為「爵屎」討回公道

Edan在粉絲TG群組得悉疑似有不法之徒趁機詐騙，不忍粉絲買黃牛飛受騙，於個人社交平台連發三個限時動態，為「爵屎」討回公道。

他公開粉絲與一間名為Mox Tickets網站的對話截圖，這一張截圖中，該網站表明「每人最多只可留兩張，內部票購買是全款預留，演唱會前7天前出票」，粉絲購買一套門票後即被對方封鎖，Edan標註該網站並寫道：「事主就話畀完錢就被block @moxtickets可以可以處理下？」

Edan於本月25日至27日舉行一連三場的首個個人演唱會《EDAN LUI 「IN MY SIGHT OF E」 SOLO CONCERT 2023》。

二張對話截圖中，粉絲已透過「轉數快」轉賬2800元予對方，Edan語重心長表示：「提提大家，搵人買飛真係唔好畀錢先，一定係面交一手交一手。」

然後，直接標名收款人姓名：「YIP T** K***可唔可以幫幫手解釋下？有冇人可以話我知，如果真係呃人，有FPS資訊係咪可以報警捉到佢？」

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而第三張截圖，Edan截錄一間小店發出的聲明，指被偽造近似帳戶名稱及地址冒認行騙，澄清與該網站毫無關係。

Edan留言：「原來之前試過用人地址扮哂嘢。咁應該真係騙子了，其實都唔係第一次見到有fans被人呃，究竟有冇方法可以懲罰到哩啲人？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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