【求婚變分手】拍拖5年男友遞戒指盒下跪求婚　女友1秒崩潰怒摑嗌分手

▲ 拍拖5年男友遞上戒指盒下跪求婚，正當女友被感動打算說「我願意」，下1秒卻崩潰怒摑男友並嗌分手。（《未來媽媽》劇照）

求婚變分手！外國有一名24歲女子早前在網上討論區發文，公審男友「偽造求婚」。她表示與拍拖5年的男友計劃了一場浪漫約會，對方突然單膝下跪，並遞上戒指盒，她以為盒內是求婚戒指，打開1秒即崩潰，原來是一場惡作劇，氣得她當場怒摑男友，更提出分手。

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該名24歲女子在外國知名論壇Reddit以「我男朋友偽造了求婚，所以我和他分手了」為題發帖，她與26歲男友安德魯（Andrew）拍拖5年，感情非常穩定，而男友很喜歡惡作劇，她也會以惡作劇回擊，可是男友這次精心的策劃，玩大了成惡作劇，實在令她難以接受。

事緣當日並非甚麼特別日子，同居的男友早上7時便喚醒她，特地帶她到水療中心做SPA，之後再到一間高檔餐廳用餐，期間還討論二人的未來，

吃了一頓美麗而浪漫的晚餐，度過了一段愉快時光。

兩人吃過晚餐後，男友突然站起來，向樓主單膝跪下，從口袋取出一個戒指的小盒子求婚，並問「我的公主，你願意嫁給我嗎？」樓主面對突如其來的求婚，當下既感動又緊張，

我的心臟快停止跳動，我沒預料到男友會求婚， 雖然我們以前從未討論過求婚，但我也認為現在是一個很好的時機。

由興奮變憤怒

樓主被男友感動了，打算接受對方求婚，豈料男友打開手中的戒指盒時，裡面竟沒有鑽戒，而是一張寫上「你被惡整了！」的紙條。男友更笑著說︰「這只是惡作劇，我還沒準備好跟你結婚」，只是幾秒鐘，樓主從「天堂跌落地獄，所有興奮變成了震驚」，樓主嬲得怒摑對方，更流淚向男友提出分手。男友這才知道釀成大禍，不斷致電和傳短訊給樓主，「我只是犯了一個小錯」、「別這麼小氣，回想一下我們在一起時多幸福」，但被傷透的樓主則指，「我感到悲傷、被背叛，而且大多是憤怒。我以為這將是我一生中最美好的日子之一。」

男方家人車輪戰

樓主指除了男友不停發訊息外，男方的家人，包括父母、兄弟姐妹、阿姨等，輪流發訊息責罵事主「自私」、「無法處理一個簡單的笑話」。而男友媽媽打電話勸她不果後，竟鬧她，「自私」、「蕩婦」，之後更在商場偶遇時，羞辱她「你怎麼能這樣對我兒子」 、「你是一個可怕的人」。

對此，網民紛紛留言撐樓主，直斥其男友太過分，「男友是人渣，他的家人也是人渣，我認為事主避過一劫」、「（男友）刻薄而且不好笑」、「男方對開玩笑沒有尺度，傷害了你卻不知道，為甚麼他的家人認為騷擾你，會讓你重新考慮和他在一起？ 」、「喜歡傷害和羞辱伴侶的人是卑鄙的。你做出了正確選擇」、「他絕對是個廢物」、「完全不尊重你」、「現在他自食其果了」。

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責任編輯︰王明芳