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【長者悲歌】港女投訴伯伯快餐店食二手飯　網民斥無愛心一句話KO

親子 12:47 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

伯伯在快餐店食二手飯，港女致電總公司投訴。

儘管香港長者可以領取生果金，但生活都未必足夠生活。有港女就在社交平台發文指，她在大圍一間快餐店午餐，見到一名伯伯食二手飯，港女見狀後致電該快餐店的顧客服務熱線投訴，用「呃飯食」來形容對方。有網民見到發文即直斥港女無愛心，更有人留言表示港女毫無惻隱之心「與其咁投訴佢又嫌佢污糟，倒不如請佢食個平餐，等佢食得有尊嚴」。

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港女在大埔 TAI PO的Facebook專頁發文，她於大圍火車站的一間快餐店食午餐，中途有個戴帽的阿伯拿住一杯水坐在她的對面。伯伯不停望向隔離枱，當隔離枱的4個女子走後，伯伯快速地走過去坐，其中一份餐吃剩很多，伯伯隨即進食剩餘的食物。當有職員來收拾餐盤時，職員沒有收起伯伯面前的餐盤，港女即告訴對方那份是上一位顧客食剩的，著職員收起，但職員沒有理她，另有位職員走前來說阿伯這個餐是有單據，她再向收銀員投訴，對方指她看不到。

網民指佛口蛇心

最後港女離開店後，致電予顧客服務部投訴，「希望通知總公司嗰邊留意番件事，希望日後呢位伯伯唔好又走去咁樣呃食，因為我聽到有枱客話又係佢呀，佢應該唔係第一次了，其實伯伯食人哋口水尾，佢唔怕有病毒感染嘅咩。」

港女指投訴是為了快餐店著想「佢食完肚痛，就話快餐店唔乾淨要求賠償。」她的發文引起網友的極大反應，指她「佛口蛇心」、「就算有都唔關你事啦，有錢邊個想食二手飯，你以為老人金批好多呀？人哋職員都唔理，你投訴到去總公司，總公司怪罪落嚟又要搵人祭旗」。另有網民建議港女，「你做下好人買個餐俾佢囉，如果唔係關你x事」。

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責任編輯：王明芳

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