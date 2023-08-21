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【香港小姐2023】曾兩度參選美國華姐　梁倩淇名校畢業回流選美圓童夢

娛樂 13:52 2023/08/21

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

5號梁倩淇（Debbie）有選美常客之稱。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》將於周日（8月27日）晚進行決賽，一眾佳麗現正忙於為選美備戰。

有選美常客之稱的5號梁倩淇（Debbie）曾兩度參選《美國華裔小姐競選》，去年更奪得美國華姐的「最上鏡小姐」獎項，未知過往的選美經驗能否幫助她於港姐中再下一城？

【香港小姐2023】姜依宁擁高學歷身材平均　照顧隊友獲封「友誼小姐」

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名校畢業生

梁倩淇畢業於美國哥倫比亞大學，並修讀計算機科學及環境生物學文科學士學位，現職為一名軟件工程師。

熱愛運動的她考獲救援潛水員牌照，讀書以外亦有其他技能。

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一圓童夢

從小便有港姐夢的梁倩淇曾兩度參選由美國華裔選美會舉辦的《美國華裔小姐競選》，雖然她去年的最終成績三甲不入，但成功奪得「最上鏡小姐」。

梁倩淇今次回流返港參選港姐一圓童年夢想，在媽媽的鼓勵下參加選美挑戰自己，她認為名次並非最重要，希望在比賽過程中結交新朋友及更認識自己。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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