【香港小姐2023】曾兩度參選美國華姐 梁倩淇名校畢業回流選美圓童夢
娛樂 13:52 2023/08/21
TVB年度盛事《2023香港小姐競選》將於周日（8月27日）晚進行決賽，一眾佳麗現正忙於為選美備戰。
有選美常客之稱的5號梁倩淇（Debbie）曾兩度參選《美國華裔小姐競選》，去年更奪得美國華姐的「最上鏡小姐」獎項，未知過往的選美經驗能否幫助她於港姐中再下一城？
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名校畢業生
梁倩淇畢業於美國哥倫比亞大學，並修讀計算機科學及環境生物學文科學士學位，現職為一名軟件工程師。
熱愛運動的她考獲救援潛水員牌照，讀書以外亦有其他技能。
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一圓童夢
從小便有港姐夢的梁倩淇曾兩度參選由美國華裔選美會舉辦的《美國華裔小姐競選》，雖然她去年的最終成績三甲不入，但成功奪得「最上鏡小姐」。
梁倩淇今次回流返港參選港姐一圓童年夢想，在媽媽的鼓勵下參加選美挑戰自己，她認為名次並非最重要，希望在比賽過程中結交新朋友及更認識自己。
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撰文 : TOPick柴犬出動