【航空業】機場7月接待逾380萬名旅客　客運量回復至疫情前水平6成

▲ 機場管理局今日（21日）公布，香港國際機場於7月的客運量持續上升，共接待逾380萬人次旅客。（資料圖片）

機場管理局今日（21日）公布，香港國際機場於7月的客運量持續上升，共接待逾380萬人次旅客，較去年6月上升近1成半，回復至疫情前水平的6成。

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機管局表示，機場於7月的客運量持續上升，共接待逾380萬人次旅客，較去年6月上升14.9%，其中每日平均客運量超過12萬人次，回復至疫情前水平的6成。隨着客運量穩定復蘇，旅客人數按年大幅上升，當中以往來東南亞、中國內地及日本的旅客量錄得最顯著升幅。

同時，機管局指，7月貨運量按年增長3.8%，按月增加1.7%，至36.1萬公噸。其中，以出口貨運量錄得最明顯升幅，與去年同期相比增加12.6%，其中往來北美、中東及歐洲主要貿易地區的貨運量顯著上升。

根據統計，本年首7個月，機場客運量較2022年同期上升超過15倍至2040萬人次；飛機起降量按年增加94%至142,840架次，貨運量則同比下跌4.2%至240萬公噸。

另外，機場最近獲國際機場協會頒授「無障礙設施提升認證計劃」最高級別的第三級別認證，以表揚致力透過創新和科技、數碼無障礙、通用設計原則，以及培育共融文化，為所有類別的傷健人士建設更方便的無障礙環境。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，機場的運作一直以照顧旅客及員工為重心，不斷提升設施務求滿足所有機場使用者的需要，並對於獲國際機場協會頒發此認證、努力備受肯定而感到高興。他亦指，會繼續完善設施，為世界各地旅客締造無障礙、安全及共融的機場體驗。

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責任編輯：梁凱婷