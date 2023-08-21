【睇片成癮】兒童沉迷睇短片會睇壞腦？　患「抖音腦」如染毒癮驚揭4大後果

▲ 兒童出現抖音腦4大後果。

近年短片平台TikTok（抖音）風靡全球，連帶各大平台如YouTube、Instagram和Facebook也爭相推出短片功能，讓用家享受短短幾十秒影片帶來的樂趣。不過最近有研究發現，短片或會令人上癮出現「抖音腦 」（TikTok Brain），症狀如同毒癮般難戒，對於大腦未完全發展成熟的兒童更會帶來4大後果。

據美國《華爾街日報》專欄作家Julie Jargon引述一項研究指出，用家連續觀看短片會令大腦分泌大量「多巴胺」（dopamine），渴望追求更多短暫刺激。而多巴胺的減退會令人感到缺失，大腦會渴望獲得更多，換言之就是「上癮」，情況與談戀愛、吸煙或吸毒類似。

報道將以上情況稱之為「抖音腦」，用家對於「無法立即提供快樂、滿足感」的活動會降低意欲，例如讀書、閱讀、手作或運動等。對於大腦未完全發育完成的孩子影響更深，他們的前額葉尚未成熟，所以會比成年人更容易上癮，當孩子經常觀看長約15秒的短片，會削弱他們的專注力，對於學習更容易失去耐性。

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兒童及青少年自我控制能力較低

此外，「抖音腦」亦會降低兒童正確執行任務能力、控制衝動能力及對短暫刺激上癮。克利夫蘭診所兒童醫院的醫療主任Michael Manos指出，前額葉皮質是大腦負責決策和控制衝動的區域，即抑制分心、保持注意力並適當轉移注意力的能力，但要到25歲才發育完成，因此青少年也很難自我控制放下手機。

Michael Manos續稱，由於TikTok等短片平台塑造出不斷變化的環境，讓孩子不需要長時間專注，一旦孩子的大腦習慣了不斷變化，大腦就難以適應變化性較少的非數位活動。

需平衡線上線下活動時間

各大社交平台有見及此，都有推出相應政策以協助兒童和青少年管理睇片時間，例如TikTok在晚上9時後禁止向13至15歲的用戶推送通知，YouTube平台的YouTube Shorts亦有大量短片內容，母公司Google限制了18歲以下用戶使用部分功能，兩大平台亦會向青少年用戶發送暫停瀏覽、休息、睡眠的提醒，甚至製作有關短片。

專家亦建議家長，要努力平衡小朋友在網上和其他活動時間，以控制小朋友切勿長時間接收刺激性內容。

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責任編輯：王明芳