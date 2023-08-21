【離婚背後】為小事吵架妻提離婚人夫怒撕協議書　網民唔撐︰佢忍咗你好耐

▲ 妻子拿出離婚協議書，但人夫覺得妻子無理取鬧。

離婚背後往往是積累已深的不滿，有台灣人夫近日在網上討論區發文大呻，與結婚12年的妻子為廚房鋅盤淤塞問題吵架，妻子直接拿出協議書要求離婚，令小孩也嚇哭，人夫怒撕協議書，認為妻子此舉是在威脅他。然而網民卻一面倒批評人夫行為，深信妻子忍了很久才爆發。

有結婚12年的台灣人夫在「Dcard」討論區發文，以「婚後常備離婚協議書是正常的？」為題，他表示，日前廚房鋅盤淤塞，早上妻子剛好要去倒垃圾，於是他便著對方倒完垃圾就順便去雜貨店買兩支通水槽工具。妻子叫他自己買，但人夫表示不想出門，因他早前已出去買了粗鹽，認為反正妻子要出去，可以「順便買回來」。

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妻子氣沖沖地表示她會搞定，惟倒垃圾回來後卻不見有通水槽用品。人夫又指，妻子態度差，跟她說話都裝作沒聽見，他氣上心頭，便說自己待會要出門，當日不回來，他心想可以回老家陪媽媽，爸爸離世未夠一年。

沒想到，當他拿了孩子午餐外賣回家後，妻子直接拿出已經簽了名的離婚協議書，在小孩面前說他們本來個性不合，決定要離婚。接著妻子又致電外母說自己要回娘家，一邊講一邊哭，小孩聽到後也在哭。

我怒撕協議書說莫名奇妙 ，說你在那邊鬧脾氣，順道買個疏通工具也不行，講話不是愛理不理嗎？ 還在小孩面前說要離婚？

人夫安慰小孩說他們不會離婚，但妻子卻說，她說到做到，令人夫大感不惑，甚至質疑，「是否要常備離婚協議書在家，以備不時之需？」

不過，網民卻一面倒批評人夫到如今仍不知錯，其實妻子已經忍了很久，而鋅盤問題只是爆發點，「原因其實你已經寫出來了，只是你沒有意識到」、「你老婆早就想離婚了，你以為是一天吵架造成的嗎？」

有網民直言，人夫對妻子的付出太理所當然，自己不想出門就有理由，而妻子卻要「順便」買東西，還要在吵架時裝孝順，說要回家陪媽媽，甚至用小孩哭來情緒勒索妻子。

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責任編輯︰王明芳