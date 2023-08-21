【腎臟危機】長期飲汽水不肯食飯　14歲少年腎衰竭不治身亡

▲ 柬埔寨波羅勉省一名14歲少年因為長期喝碳酸飲料導致腎衰竭，最終因為家人無法負擔醫療費用而不治身亡。

不少兒童都對碳酸飲料情有獨鍾，但長期及過量飲用恐嚴重影響健康！柬埔寨一名14歲少年因長期喝碳酸飲料，甚至有時因此不肯吃飯，結果導致腎衰竭，需要洗腎，可惜由於家裡無法負擔費用，最終不治身亡。

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根據《柬華日報》、《星洲網》等媒體報道，該名來自波羅勉省的少年從10歲開始便經常喝碳酸飲料，就算家裡不讓他喝也會背著家人偷偷喝，甚至有時會不肯吃飯，只喝碳酸飲料。

死者父母指出，由於兒子生前一直身體健康，從未患過任何嚴重疾病，因此他們最初不以為意。然而從今年6月起，他們發現兒子的身體開始出現狀況，臉色浮腫蒼白，於是將他送到金邊醫院接受治療。他們指自己總共帶兒子去了4間醫院，惟所有醫生都表示兒子的腎臟因為長期喝碳酸飲料，已經嚴重受損，需要進行血液透析，亦即洗腎。

由於家中無法負擔龐大及長期的醫療費用，死者父母只好帶著兒子出院回家。少年最終在8月6日不治，斷氣身亡。

台灣大甲李綜合腎臟科醫生陳采峰就曾指出，慢性腎臟病可分成5期，但初期症狀並不明顯，一旦發現小便時有泡沫，而且3分鐘仍沒消散的話，便要留神，因極可能代表尿液中有尿蛋白，即是腎功能異常的警號。

陳采峰提醒，腎病患者為免病情惡化，平時應從控制飲食做起，控制血糖、血脂、血壓，多吃蔬菜、多喝水。他又指天氣炎熱，不少年青人都十分喜歡飲高糖飲品解渴，但其實每個星期飲超過3杯以上，恐怕就會傷腎，呼籲民眾千萬別把高糖飲品當水飲。

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責任編輯：羅嘉欣