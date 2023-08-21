【美甲風險】女子Gel甲後手指紅腫發癢僅搽藥膏　出現3大症狀疑「紫外線過敏」

▲ 女子Gel甲後手指紅腫發癢僅搽藥膏，出現3大症狀疑「紫外線過敏」。

不少女士都喜歡Gel甲，但要注意衛生安全，避免出現不良反應。内地一名女子於網上發文表示，早前美甲後手指突然出現紅腫發癢，自行搽了藥膏後雖痕癢消失，但出現3大症狀疑似過敏。最後女子未有求醫，亦未清楚成因，只決定暫停美甲。

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山西太原一名女網民7月27日在小紅書以「誰懂啊，美甲過敏的痛」為題發文，稱自己做美甲時進行照燈環節，將手指放進紫外光燈裝置後感到痛楚。做完美甲約半小時後，事主的手指紅腫起來，到晚上更開始發癢。

事主遂自行前往藥店，購買溶液和軟膏塗抹治療。約2、3天後痕癢消失，手指亦開始消腫。但是手指卻開始發紅，指緣周圍的皮膚發硬，「皮膚也是得皺巴巴的」，游離線基本已經裂開，並出現蛻皮的現象。

最終她並未前往醫院檢查，因此未弄清實際是甚麽原因導致過敏。事主表示，先前做美甲時都沒有出現過這種情況，之後打算暫停美甲，養一養指甲。她還提醒，如果美甲出現不適，一定要儘快就醫用藥。

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帖文曝光後引起網民熱議，不少網民表示自己亦有類似過敏情況出現，有網民更指出事主可能是「紫外線過敏，美甲燈照的」，還有網民建議事主不再做美甲，或下次美甲時嘗試不做前置處理，找出「膠水、美甲燈、甲油膠，看看是哪個過敏」。

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照燈20分鐘 3成皮膚細胞即死

加州大學聖地牙哥分校研究人員進行有關「紫外線輻射對健康影響」的實驗。他們將人類和白老鼠的皮膚細胞暴露在光療機下，結果發現，皮膚細胞每照燈20分鐘，就會有2至3成的細胞死亡；連續照燈3次，每次20分鐘，即有約7成皮膚細胞死亡。而餘下細胞也都呈現受損及變異跡象。

對此，猶他大學皮膚病學助理教授Julia Curtis總結道，目前已證實「日光浴」可致癌，而光療指甲後受損的皮膚細胞，與皮膚癌細胞的基因排序相同，就如同給指甲做了「迷你日光浴」，同樣帶來致癌物質。有5類人士特別需要注意：

皮膚白皙者

白化病患者

有皮膚癌病史者

需長期服藥者

有免疫系統問題者

3招減輻射危害

另外，Julia Curtis建議3種方式，讓無法捨棄美甲的女士們減輕光療輻射危害：

在指甲周圍塗抹防曬霜

戴上剪掉指尖部分的防紫外線手套

使用指甲貼，直接避免接觸紫外線燈

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責任編輯：羅嘉欣