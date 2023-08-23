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【愛要及時】24小時照顧病母1日換6次尿片　兒子無悔辭職：最正確決定

育兒經 12:15 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

阿里夫為了全職照顧臥病在床的母親，而辭去穩定的工作。

常言道，「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，孝要及時。馬來西亞一名年輕男子，為了全職照顧臥病在床的母親而辭去穩定的工作，除了每天完成高難度的護理內容，還需顧好繁複的家務，但他卻感到無比的快樂，

有幸在母親在世時親手照顧她，我發誓，滿足感是無法用言語來形容的。

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綜合馬來西亞傳媒報道，該名孝子名阿里夫，他習慣把日常照顧母親的內容拍成影片，然後放上個人社交平台分享。近日，阿里夫上載的一個以標題「為媽媽辭掉工作成為一名全職照顧者的生活」為開首的影片，約兩天左右瀏覽量便破百萬，為人熱傳。

阿里夫每天的工作內容十分多，包括餵母親吃藥﹑為她注射胰島素﹑一天為其更換尿布6次等等。因為母親未能吞嚥食物，所以她的喉嚨開了一個造口並插上一個輸送管，阿里夫需要把泡好的牛奶倒進輸送管才能為她完成進食。

另外，由於母親長期臥床的關係，為免她長褥瘡，阿里夫會定時為她翻身；而且為了避免肌肉萎縮，他也學習如何為母親做一些簡單的物理治療，如伸展她的手及腳﹑轉動關節等等；在沖涼方面，阿里夫會準備兩大桶水在床邊，然後透過抹布為母親抹淨身體。

除此以外，阿里夫也需要應付每天海量的家務，好像洗晾大批的衣服和床單、拖地抹屋、清洗母親的輸送管以免細菌滋生等等。

雖然照顧病人很辛苦的工作，但是阿里夫絕沒有怨言，更認為可以及時盡孝是非常正確的，

這絕對是我做過的最艱難的決定，但也是最好的。

阿里夫的孝行感動了萬千的網友，母子二人更獲得了大量的祝福留言，「感恩有個孝順的兒子」、「感恩孩子無限付出。」、「這不只要有孝心，還很需要耐心。雖然臥床，有孝子在旁照料，是另一種福氣。」、「百善孝為先，你做對了！」

責任編輯︰王明芳

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