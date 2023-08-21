【抗癌心態】愛妻患卵巢癌開刀到離世僅2個月　醫生悔不當初：不該講得太直接

▲ 台灣婦產科名醫王樂明去年經歷喪妻之痛。

抗病也要保持心境樂觀。台灣婦產科名醫王樂明去年經歷喪妻之痛，太太由確診第4期卵巢癌，要開刀做手術到離世，僅短短2個多月，令王樂明及其一對兒子悲慟不已。王樂明近日再接受當地節目訪問，憶述與太太相處的最後點滴，也後悔自己向太太講述病情時過於直接，令妻子失去生存動力。

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台灣婦產科名醫王樂明，最近接受節目《醫師好辣》訪問，憶述太太發病、治療到離世的經過。王樂明表示，太太一開始出現的症狀是「尿頻」。當時王樂明認為太太才40歲左右，因此估計是她飲太少水，屬「泌尿道感染」，於是就為她處方了一些抗生素。但太太服後不僅沒有改善，更愈來愈痛，於是他就再為太太處方更強的抗生素。

在一次帶兒子去醫院看兒科時，王樂明鼓勵太太順便去做超聲波檢查。結果竟發現，在她太太的右側卵巢有一顆很大的東西。王樂明一看就有不祥預感：

我一看就知道完蛋了，這看起來就不是友善的東西，形狀不規則，大小約7、8公分（厘米），怎麼可能會是一個感染的東西。

王樂明回想起，當時過於坦白地向太太講述病情，影響太太的抗病鬥志：

我應該不要講得那麼直接。對病人來說，講得太直接，你以為她頂得住，其實不然。

及後，太太的化驗報告一出，證實是惡性腫瘤，並已發生轉移迹象，從開刀做手術到離世僅2個月時間。而原因是癌症惡性程度太高、進展太快，在治療過程中出現太多併發症。

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王樂明指自己為了陪伴太太抗癌，出入手術室近7、8次。每一場手術，他都陪伴在太太身邊，及後太太陸續出現腸破裂、內中血、中風等併發症：

那時候跟她講實話，其實蠻殘忍，因為她需要的是安慰，而不是一直告訴她事實，就算後續使用再多再好的藥物，她也已經沒有心了。

在病情發展至後期時，王樂明也未放棄醫治太太，當時計劃為她安排免疫療法，惟太太的抗病意志已近磨滅，更一度問王樂明：「我可不可以不要治療了？」這件事亦令他明白到，有時候醫生解釋病情時，不需要對病人講得太直接，因為「心情」也是抗病一大關鍵。

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責任編輯：羅嘉欣