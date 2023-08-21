【MIRROR+】姜濤秘密武器成功突破防守　Edan「E軍一號」慘被「MIRROR式」處決

▲ 姜濤成功用秘密武器「回力紙飛機」突破防守。

ViuTV節目《MIRROR+》在今晚（8月21日）播出的一集，MIRROR繼續分為藍黑兩隊對決，藍色隊代表有楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）、盧瀚霆（Anson Lo）、王智德（Alton）和呂爵安（Edan）；黑色隊代表有江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley、）、姜濤、柳應廷（Jer）和陳瑞輝（Frankie）。

在遊戲「怪盜Battle」中，成員將分為攻守兩隊，分別需要將紙飛機投進龍門和阻止紙飛機進入龍門。

▲ 在玩熱身遊戲時，MIRROR成員已十分興奮

姜濤出秘密武器

首個回合由姜濤、Anson Kong和Frankie負責進攻，而Lokman就負責守龍門。姜濤更派出秘密武器「回力紙飛機」，成功攻破Lokman的防守。

輪到藍隊進攻時，Edan笑言要出動「E軍一號」。但結果，紙飛機不但偏離軌道，更慘被黑隊成員以「MIRROR式」處決。



而遊戲「勇者之路」則由Tiger個人挑戰，節目組事先收集現場觀眾對成員有關問題的答案，成員成功選中觀眾答案就安全，否則Tiger就要踏入有「未知物」的勇者箱挑戰極限。

▲ Stanley出手清除「勇者之路」其中一個可怕「未知物」。

Edan發揮「燈神」本色

面對多次猜錯的成員，Tiger都忍不住大呼：「好慘呀！我嘅命運就係呢班唔識玩呢個遊戲嘅人手上！」被問到姜濤覺得現場觀眾想和他吃早餐或是下午茶多點，姜濤一度十分迷茫。

Stanley笑言：「你鍾意High Tea嘛，可以打卡影相。」聞言的姜濤隨即選擇下午茶，誰知原來大多數現場觀眾比較想和他吃早餐。為了令Tiger可以免受懲罰，姜濤即時表演「早餐姜」和「High Tea姜」，隨後Edan加入一齊示範二人版本。

過程中，各成員都使出各種求情招數，成功令Tiger多次免受懲罰。而「老鼠屎」Edan亦發揮「燈神」本色，多次在旁慫恿成員選擇錯誤答案，場面十分搞笑。

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