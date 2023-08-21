【死因研訊】八旬婦維園泳池溺斃　時任泳池經理指相信救生員無暇找目擊者

▲ 時任維園泳池經理王祖妍出庭作供。（陳曉欣攝）

八旬婦2018年在維園游泳池游早水時，疑在水深1.2米的泳池遇溺亡，事發時有16名救生員當值，死因研訊今（21日）續。據日前證供指，死者由泳客發現，時任泳池經理今作供指，相信救生員當時無暇分身找目擊者；另外，曾重組事發情形的專家證人認為，從更台位置能觀察到死者位置，視線並未受阻礙。

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死者何桂珍（終年87歲），2018年8月17日在維多利亞公園泳池游泳時遇溺，同日送往律敦治醫院後不治。

▲ 專家證人政府化驗師梁仲榮出庭作供。（陳曉欣攝）

時任維園泳池經理王祖妍今作供，被問到為何溺斃報告的事發紀錄顯示有泳客呼叫有人暈了，但報告的目擊者一欄卻寫上「不適用」。王解釋沒聽聞同事稱有目擊者，又指事出突然，救生員當時急於拯救死者或協調救護車，相信同事無法分身查問在場泳客是否目擊者，或要求泳客逗留錄口供。

家屬代表質疑，為何事發後沒尋找目擊者。王稱不肯定，並指救生員已是目擊者之一。

另外，日前證供指有救生員因為身體不適離開崗位，王稱事後已提醒救生員，但沒作紀律懲處。王亦在溺斃報告總結，救生員迅速拯救溺者，事件不涉場地設施。被問到王的上級為何在報告加上「事件純屬意外」一句，王稱不清楚，但同意上級說法。

專家證人政府化驗師梁仲榮供稱，事發後根據泳池閉路電視片段分析及重組事發情形。梁重返案發現場，以浮球模擬死者的移動路徑，並坐在池泳的4號及5號更台觀察，模擬救生員視野。

梁估計，事發前約4分鐘死者仍在游泳。至於更台視野方面，梁指於事發前18秒，4號台前方的柱會遮擋到死者，惟他改變坐姿已可觀察到死者，從5號台則一直能觀察到死者。惟梁同意，若案發時水面有波浪，或有泳客站在死者前，其視線或會受阻。

另一專家證人、香港拯溺總會預防溺水委員會主委何福強供稱，若泳客大部分皆為長者時，救生員應留意身體有不妥的長者。

聆訊周三（23日）續。

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記者：陳曉欣