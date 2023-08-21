【死因研訊】八旬婦維園1泳池溺斃　時任泳池經理指相信救生員無暇找目擊者

▲ 時任維園泳池經理王祖妍出庭作供。（陳曉欣攝）

八旬婦2018年在維園游泳池游早水時，疑在水深1.2米的泳池遇溺亡，事發時有16名救生員當值，死因研訊今（21日）續。日前證供指，死者由泳客發現，時任泳池經理今作供指，不肯定事發後有否尋找目擊者，又指相信救生員當時無暇分身找目擊者。

時任維園泳池經理王祖妍今作供，被問到為何溺斃報告的事發紀錄顯示有泳客呼叫有人暈了，但報告的目擊者一欄卻寫「不適用」。王解釋沒聽聞同事稱有目擊者，又指救生員當時急於拯救死者或協助救護車駛進泳池，相信同事無法分身查問在場泳客是否目擊者，或要求泳客逗留錄口供。

家屬代表質疑，為何事發後沒尋找目擊者。王稱不肯定，續指救生員已是目擊者之一。

另外，日前證供指有救生員因為身體不適離開崗位，王稱事後已提醒救生員，但沒作紀律懲處。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣