  • 31°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【化悲痛為愛】兒子大學期間遇車禍離世 媽媽走出喪子之痛代出席畢業禮

兒童健康 12:07 2023/08/22

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

劉心怡代愛兒何康維「戴」四方帽。

家人，總是不惜一切地愛著你。馬來西亞一名青年因車禍意外去世，他生前就讀的大學日前舉行畢業禮，其母手持印有愛兒樣子的抱枕參加典禮，為兒子圓其夢想，並且在心中對愛兒呼喊，「兒子，你今天畢業了！」

最新影片推介︰

童學園
【童學園】營養師拆解5類速食早餐營養陷阱　吃袋裝蛋糕損專注力點心最垃圾

綜合外媒報道，該名青年名何康維，2年前因車禍去世，生前就讀拉曼大學金融系。他的母親名劉心怡，共育有3名孩子，何康維排行第2。劉心怡告訴傳媒，雖然何康維不是最優秀的兒子，卻是最讓她感到驕傲的孩子。

日前，拉曼大學舉行第37屆畢業禮，何康維生前的好朋友劉凱偉也是其中一名畢業生。當日，劉心怡﹑何康維的姐姐何凱莉﹑何康維與劉凱偉的一名青梅竹馬女友人陳家曦也有出席支持，同時也希望見證何康維的「畢業」。

她們為何康維準備了不少的「畢業」禮物，包括印有何康維樣子的抱枕及畢業禮盒，而何康維的同學也十分窩心地製作了一張「畢業證書」給他。

隨後，眾人去到禮堂外的湖邊公園拍了不少照片留念，當中一張照片是劉心怡戴上四方帽﹑手持何康維的人像抱枕及畢業證書，

雖然兒子離世了無法親自出席畢業禮，但我代為兒子戴上畢業『四方帽』拍照，以彌補兒子的遺憾。

劉心怡告訴傳媒，兒子在2019年入讀大學，生前對於大學畢業禮感到十分期待，可惜最後未能如願。不過，當見到大家為兒子準備的禮物，劉心怡感到十分欣慰，

好友在畢業這天都沒有忘記他，顯示友情的珍貴，接著我們會到他的骨灰位前告訴他『今天畢業了』。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好人好事】女兒高燒38°C突面青口唇白險昏倒　港媽感激熱心街坊送果汁兼搵幫手
10:59 2023/08/18
【好人好事】女兒高燒38°C突面青口唇白險昏倒　港媽感激熱心街坊送果汁兼搵幫手
【為母則剛】港媽為兒子奮鬥成美睫師　由住劏房變開舖月入5萬：個仔就係我嘅動力
19:06 2023/08/18
【為母則剛】港媽為兒子奮鬥成美睫師　由住劏房變開舖月入5萬：個仔就係我嘅動力
【恩愛夫妻】暖心的哥載8旬翁往老人院探愛妻　受夫妻情感動欲免車資被拒好意
12:55 2023/08/20
【恩愛夫妻】暖心的哥載8旬翁往老人院探愛妻　受夫妻情感動欲免車資被拒好意

你可能感興趣

【好人好事】女兒高燒38°C突面青口唇白險昏倒　港媽感激熱心街坊送果汁兼搵幫手
10:59 2023/08/18
【好人好事】女兒高燒38°C突面青口唇白險昏倒　港媽感激熱心街坊送果汁兼搵幫手
【為母則剛】港媽為兒子奮鬥成美睫師　由住劏房變開舖月入5萬：個仔就係我嘅動力
19:06 2023/08/18
【為母則剛】港媽為兒子奮鬥成美睫師　由住劏房變開舖月入5萬：個仔就係我嘅動力
【恩愛夫妻】暖心的哥載8旬翁往老人院探愛妻　受夫妻情感動欲免車資被拒好意
12:55 2023/08/20
【恩愛夫妻】暖心的哥載8旬翁往老人院探愛妻　受夫妻情感動欲免車資被拒好意
家庭關係 網絡熱話 正能量 兒童健康 爸媽心聲 畢業 馬來西亞

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝