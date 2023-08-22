【化悲痛為愛】兒子大學期間遇車禍離世 媽媽走出喪子之痛代出席畢業禮

▲ 劉心怡代愛兒何康維「戴」四方帽。

家人，總是不惜一切地愛著你。馬來西亞一名青年因車禍意外去世，他生前就讀的大學日前舉行畢業禮，其母手持印有愛兒樣子的抱枕參加典禮，為兒子圓其夢想，並且在心中對愛兒呼喊，「兒子，你今天畢業了！」

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綜合外媒報道，該名青年名何康維，2年前因車禍去世，生前就讀拉曼大學金融系。他的母親名劉心怡，共育有3名孩子，何康維排行第2。劉心怡告訴傳媒，雖然何康維不是最優秀的兒子，卻是最讓她感到驕傲的孩子。

日前，拉曼大學舉行第37屆畢業禮，何康維生前的好朋友劉凱偉也是其中一名畢業生。當日，劉心怡﹑何康維的姐姐何凱莉﹑何康維與劉凱偉的一名青梅竹馬女友人陳家曦也有出席支持，同時也希望見證何康維的「畢業」。

她們為何康維準備了不少的「畢業」禮物，包括印有何康維樣子的抱枕及畢業禮盒，而何康維的同學也十分窩心地製作了一張「畢業證書」給他。

隨後，眾人去到禮堂外的湖邊公園拍了不少照片留念，當中一張照片是劉心怡戴上四方帽﹑手持何康維的人像抱枕及畢業證書，

雖然兒子離世了無法親自出席畢業禮，但我代為兒子戴上畢業『四方帽』拍照，以彌補兒子的遺憾。

劉心怡告訴傳媒，兒子在2019年入讀大學，生前對於大學畢業禮感到十分期待，可惜最後未能如願。不過，當見到大家為兒子準備的禮物，劉心怡感到十分欣慰，

好友在畢業這天都沒有忘記他，顯示友情的珍貴，接著我們會到他的骨灰位前告訴他『今天畢業了』。

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責任編輯︰王明芳