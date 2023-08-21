【香港小姐2023】梁晶晶家境富裕被指為內定五強　由村姑改造成黑馬

▲ 12號佳麗梁晶晶（Nicole）被指是今屆港姐的最強黑馬。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》將於周日（8月27日）晚上進行決賽，一眾佳麗正忙於為選美備戰。

早前網上流傳的五強佳麗名單為莊子璇、黃泳嘉、賀怡雯、潘明璇和梁晶晶，其中12號佳麗梁晶晶（Nicole）被指是最強黑馬。

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家境富裕

梁晶晶於首輪面試時曾被指打扮老土，更被改名為翻版宮雪花，她於接受大改造後娘味大減，被形容為「村姑大翻身」。

25歲的梁晶晶畢業於奧克蘭理工大學，現為一名室內設計師，她早前於節目中透露：「喺媽咪公司度做。」她又被發現由哥哥的名車接送到場面試，其家境十分富裕。

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最強黑馬

賽前一直不被看好的梁晶晶於TVB港姐特輯節目中同時被多名專業評判點名大讚，被指表現自然大方及上鏡。

有指TVB要求入選決賽的佳麗簽約五年，因而令很多參賽者臨時退出，梁晶晶早前受訪時認為簽約5年合約完全沒問題，其後便被指是今屆的最強黑馬。

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