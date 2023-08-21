【衛星】科大周五發射本港大學首枚衛星　將監測全球環境及災害助應變協調

▲ 「香港科大-雄彬一號」衛星構想圖。（長光衛星公司提供）

香港科技大學今（21日），將於本周五與長光衛星技術股份有限公司（長光衛星）合作，在甘肅酒泉衛星發射中心發射一名為「香港科大-雄彬一號」的多光譜光學衛星，以監測與全球環境、災害及可持續發展相關的遙感數據，成本港首間發射衛星的大學。

將發射的多光譜光學衛星，主要用於科研，其所拍攝的遙感影像解像度達0.5米，成像幅寬逾150公里，是目前公用歐洲太空總署哨兵二號光學衛星解像度的20倍，幅寬亦與美國最新一代陸地衛星相近，屬民用衛星類別中最高規格。科大會先利用衛星所提供的遙感數據，建立一個覆蓋全港斜坡，用於監測地表情況、以及模擬和展示山泥傾瀉災害過程和社會臨災反應的數碼孿生系統，協助提升社會災害應變協調及決策管理。

除了「香港科大-雄彬一號」衛星，科大與長光衛星將共同研發碳排放遙感衛星，並且在衛星研製與監測數據應用等領域開展合作，打造一個全面的環境監測與災難預報系統，為國家2030年碳達峰及2060年碳中和的雙碳政策目標提供科學數據。遙感技術是透過從高空或太空收集來自地球表層的電磁輻射訊息，並將之處理和成像、以判認地球環境及資源的一種前沿技術。

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責任編輯：黃小冰