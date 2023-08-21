【房委會50周年】房屋局局長何永賢出席屋邨籃球　勉勵青年奮鬥

▲ （房委會圖片）

為慶祝成立50周年，房委會今年舉辦一系列活動，房屋局局長何永賢、房屋局常任秘書長羅淑佩、房屋局副局長戴尚誠及數位房委會委員，昨就出席慶祝活動之一的「房委會盃」三人籃球挑戰賽。

最新影片推介︰

挑戰賽旨在展現公共屋邨年輕一代居民的活力和拼勁，提高他們對屋邨的歸屬感。何永賢表示，房委會在過去50年，為數百萬市民建設了安穩的家，並致力改善居民的居住環境，對香港的發展作出了很大的貢獻。何永賢亦勉勵年輕人要有遠大的目光和理想，努力奮鬥。

三人籃球挑戰賽由體育慈善機構凝動香港體育基金協辦，參賽球員來自該機構「邨JUMP!」訓練計劃的球隊，大都是居於公共屋邨的18歲以下年輕人。籃球挑戰賽決賽在葵涌石籬（二）邨的籃球場舉行。

除了三人籃球挑戰賽外，房委會將陸續推出多項50周年慶祝活動，包括屋邨導向遊網上指南、公屋攝影比賽和公開展覽等。有興趣人士可以登入房委會50周年專題網站瀏覽最新資訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚