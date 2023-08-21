  • 31°C
香港時間 : 2023821日 (週一) 16:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【房委會50周年】房屋局局長何永賢出席屋邨籃球　勉勵青年奮鬥

社會 15:06 2023/08/21

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（房委會圖片）

為慶祝成立50周年，房委會今年舉辦一系列活動，房屋局局長何永賢、房屋局常任秘書長羅淑佩、房屋局副局長戴尚誠及數位房委會委員，昨就出席慶祝活動之一的「房委會盃」三人籃球挑戰賽。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】營養師拆解5類速食早餐營養陷阱　吃袋裝蛋糕損專注力點心最垃圾

挑戰賽旨在展現公共屋邨年輕一代居民的活力和拼勁，提高他們對屋邨的歸屬感。何永賢表示，房委會在過去50年，為數百萬市民建設了安穩的家，並致力改善居民的居住環境，對香港的發展作出了很大的貢獻。何永賢亦勉勵年輕人要有遠大的目光和理想，努力奮鬥。

三人籃球挑戰賽由體育慈善機構凝動香港體育基金協辦，參賽球員來自該機構「邨JUMP!」訓練計劃的球隊，大都是居於公共屋邨的18歲以下年輕人。籃球挑戰賽決賽在葵涌石籬（二）邨的籃球場舉行。

除了三人籃球挑戰賽外，房委會將陸續推出多項50周年慶祝活動，包括屋邨導向遊網上指南、公屋攝影比賽和公開展覽等。有興趣人士可以登入房委會50周年專題網站瀏覽最新資訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳梓蔚

相關文章

【工地創科】房委會自主研發「智築目」　規劃設計電子化助提質提效
14:51 2023/07/14
【工地創科】房委會自主研發「智築目」　規劃設計電子化助提質提效
【沉降事件】宋皇臺居屋項目獲準復工　房委會下調預設停工沉降指標
18:18 2023/08/10
【沉降事件】宋皇臺居屋項目獲準復工　房委會下調預設停工沉降指標
【居屋2023】今日截止申請　無殼蝸牛湧樂富房委會遞表
15:53 2023/08/14
【居屋2023】今日截止申請　無殼蝸牛湧樂富房委會遞表

你可能感興趣

【工地創科】房委會自主研發「智築目」　規劃設計電子化助提質提效
14:51 2023/07/14
【工地創科】房委會自主研發「智築目」　規劃設計電子化助提質提效
【沉降事件】宋皇臺居屋項目獲準復工　房委會下調預設停工沉降指標
18:18 2023/08/10
【沉降事件】宋皇臺居屋項目獲準復工　房委會下調預設停工沉降指標
【居屋2023】今日截止申請　無殼蝸牛湧樂富房委會遞表
15:53 2023/08/14
【居屋2023】今日截止申請　無殼蝸牛湧樂富房委會遞表
公屋 房委會 籃球 攝影 展覽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
床褥貴未必好　消委會推介4款平價保護脊柱床褥王
14:19 2018/04/16
床褥貴未必好　消委會推介4款平價保護脊柱床褥王