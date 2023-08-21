【施政報告】新思維促盡快啟動討論雙普選時間表　應以「831」方案為起點

▲ 左至右:新思維地區主任彭意婷、新思維副主席黃俊瑯、新思維主席狄志遠、新思維秘書長陳家偉。(受訪者提供)

政府新一份《施政報告》10月25日發表，新思維提出包括福利政策、教育、政制及囚權等9個範疇的建議，包括建議政府應盡快啟動雙普選時間表的討論。新思維主席、立法會議員狄志遠今日表示，政府應以中央及建制派接受的「831」方案為起點，於達成共識的基礎上，盡快落實雙普選，推動民主發展。

新思維就新一份《施政報告》提出9個範疇，共43頁的建議書，今日召開記者會。狄志遠表示，現時社會漸趨穩定，但即使有國安法維持社會秩序，人心仍然不穩，不少市民對民主仍然有訴求。他認為，政府應以中央及建制派接受的「831」方案為起點，落實雙普選，於達成共識的基礎上，推動民主發展。

新思維副主席黃俊瑯認為，政府在求同存異方面有可改善空間，舉例昨日舉行的特首《施政報告》地區諮詢會，出席的人士均來自「政府最信任的人」，可預見區議會未來組成成分，質疑政府有否足夠渠道吸納不同意見。

促政府盡快處理未獲起訴的反修例案件 甚至考慮銷案

新思維在建議書中指，反修例事件至今已逾4年，至今仍有超過6,000名被捕人士，尚未進入司法程序，促政府盡快處理未獲起訴的社會案件，要求政府能火速交代如何處理所有反修例案件，甚至考慮銷案，使這批年青人能夠重投社會，舒緩社會緊張氣氛，使香港未來發展更進一步。

倡成立殘疾人士委員會

福利政策方面，狄志遠倡成立殘疾人士委員會，支援殘疾人士。他指，因現有的康復諮詢委員會，代表主要來自商界，殘疾人士代表不夠多，層次不夠高；除了復康和醫療外，還包括社福、教育、住宿、交通、就業、 安老、社區參與、司法保障、監護權以及照顧者支援等範疇現時並未包括在現有的康復諮詢委員會的職能內。他期望，殘疾人士委員會是獨立的法定機構，由政府撥款支持運作，保持財政獨立，並由政務司司長擔任主席。

鼓勵生育方面，狄志遠認為，用經濟手段的成效不高，若新生代對前景沒有信心，沒有人願意生下一代；當政府製造好的大環境，青年對社會有歸屬感，青年就會積極考慮生育。

狄志遠指，他們會於本周三與特首李家超會面，並提交有關建議書。

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責任編輯：區綽彥