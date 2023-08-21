【公共交通】城巴受惠旅客增加有望扭虧為盈　氫能巴士11月有望營運

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城巴近年易手後，現由漢思能源（00554）間接持有，據其中期報告指出，由於香港遊客數目相比過去三年疫情有很大增長，集團參與投資的城巴有限公司已經逐步實現盈利，而新巴和城巴合併後，對巴士公司未來運營和發展十分有利。預期對巴士公司的投資，將會獲得良好的回報。

另外，集團指出，上半年香港政府批准了城巴試運營香港第一輛氫能巴士及加氫站，集團為支持城巴的氫能源計劃，決定出資採購及建設城巴運營的香港第一座加氫站。該加氫站將於本年10月在香港安裝完畢，預計11月可以完成政府測試並與城巴首輛氫能巴士一起開始營運。

此外，公司還將與國內外氫能產業領先的公司和機構合作，研究和探索適合香港環境特點的氫能製取、儲存、運輸和應用等技術，以幫助本集團在未來香港氫能產業鍊建設中處於有利地位。

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記者：陳梓蔚