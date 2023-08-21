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【拒收現金】邵家輝指本港無規定須收現金　黃傑龍倡商戶預備八達通代付

社會 15:48 2023/08/21

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台灣女星謝忻。

台灣女星謝忻最近乘郵輪來港旅遊，日前在海港城一間食肆用饍後準備付款時，卻被店方告知不收現金，只收電子支付，幸好獲得其他食客出手相助才解決問題，險食霸王餐。批發及零售界立法會議員邵家輝今早（21日）在電台引述政府官員指，本港並無規定商業行為必須收流通貨幣，若買賣雙方同意為可行，僅呼籲商戶維護聲譽。

邵家輝今日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府官員指並無規定商業行為必須收港幣，只要買賣雙方同意便為可行，但被問到若買方不同意應如何處理，他則回應指「你咪唔好幫襯佢」。他相信涉事餐廳在門外已張貼告示提醒不收現金，又認為電子支付為大勢所趨，但他呼籲業界在過渡期間盡量協助旅客。

邵家輝提到，旅客是本港經濟重要部分，各界要努力維護聲譽，特別是在網上，「食肆有小紅書欽點，無論大舖細舖都大排長龍。」

同場的優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，最近拒收現金或電子支付的相關投訴確實不少，他指在餐廳角度而言，只希望減少行政困難，因此沒需要報警處理，建議相關商戶可先預備八達通，一旦顧客沒有電子支付，仍可收現金並用該八達通代付解決問題。

事件發生後，涉事餐廳更因網上的言論引發「公關災難」，引來多名香港網民為其抱不平，謝忻亦表示：「謝謝所有香港的朋友，我還是很喜歡香港。還是會繼續去香港玩的。」詳情即看【下一頁】

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